Russell pense avoir fait ’le meilleur résultat possible’ à chaque course

George Russell n’a pas fait mieux que sixième lors de la dernière course, après une manche précédente qu’il avait remportée. Le pilote Mercedes F1 y voit une nouvelle preuve des variations de performance de sa W16.

Mais cela ne l’empêche pas d’être satisfait de ses performances personnelles, même s’il est contraint de reconnaitre que tous les week-ends ne sont pas satisfaisants.

"Ca a été une saison solide, je ne vais pas dire que je suis fier d’être quatrième, mais je suis fier que nous ayons fait le meilleur résultat possible chaque week-end" a déclaré Russell, qui a toutefois été déçu aux Etats-Unis.

"Mais ce n’était pas le cas le week-end dernier et nous avons quitté Austin déçus. Le week-end dernier, il y avait 20 millièmes entre la deuxième place et la quatrième, et c’est la différence entre un podium ou non."

Interrogé sur sa vision de la course au titre entre Oscar Piastri, Lando Norris et Max Verstappen, le Britannique a toutefois assuré qu’il préférerait être dans la position des leaders que du chasseur.

"Surement à la place des pilotes McLaren car ils ont surement la voiture la plus rapide, mais Max et Red Bull font un très bon travail pour le moment, on ne peut jamais les exclure. Ils ont montré des signes de vitesse en début de saison mais ce n’était pas régulier, et ils sont devenus constants."