Verstappen autorisé à courir ailleurs : une exception en F1, un privilège même

David Coulthard a livré un éclairage intéressant sur la liberté dont bénéficie aujourd’hui Max Verstappen en dehors de la Formule 1, estimant que le pilote de Red Bull Racing se trouve dans une position particulièrement privilégiée.

Quadruple champion du monde, Verstappen ne se limite pas à son programme en F1. Le Néerlandais s’est lancé l’an dernier en compétition GT3, notamment sur la mythique Nordschleife, et a intensifié cet engagement en 2026. Il a déjà participé à plusieurs roulages sur le tracé allemand en préparation de ses débuts aux 24 Heures du Nürburgring prévus en mai.

Habitué à piloter différents types de voitures, que ce soit lors d’essais privés ou dans le cadre de journées de démonstration organisées par Red Bull, Verstappen profite d’une flexibilité contractuelle rare, comme l’a souligné Coulthard.

Selon l’Écossais, tous les pilotes ne disposent pas d’une telle liberté dans leur contrat. Lui-même en a fait l’expérience au début de sa carrière avec Williams F1, avant de bénéficier d’un cadre plus souple chez McLaren F1... mais sous certaines conditions.

Interrogé sur la possibilité pour les pilotes de participer à des activités hors F1, Coulthard a expliqué : "Tous les contrats ne le permettent pas !"

"Mon contrat chez Williams m’interdisait de faire des choses comme le deltaplane ou le base jump, des activités que je n’aurais de toute façon jamais voulu faire mais qui étaient en vogue à l’époque."

Chez McLaren, la philosophie était différente, notamment sous l’impulsion de Ron Dennis.

"Ensuite, avec mon contrat McLaren, je partais skier avec Ron Dennis, qui était directeur d’équipe, et Mika Häkkinen. Nous y allions en hiver pour nous entraîner et skier. Le point de vue de Ron était : ’Tu es un professionnel, tu es un adulte’."

Une liberté qui s’accompagnait toutefois d’une responsabilité claire.

"C’était une grosse erreur de supposer cela ! Mais si tu n’es pas capable de courir, tu n’es pas payé donc..."

Coulthard précise que cette approche reposait sur la capacité des pilotes à gérer eux-mêmes les risques.

"Ron partait du principe que nous ferions suffisamment attention dans ce que nous faisions pour ne pas nous blesser. Et j’ai en fait disputé 15 saisons en Formule 1 sans jamais manquer une course."

Max Verstappen se dit lui-même conscient de ce privilège.

"C’est rare en F1, je le sais, et je suis très reconnaissant à Red Bull de me faire confiance. Mais ils savent aussi que ce qui m’épanouit est bon pour tout le monde, pour la F1 comme le GT3."

Et le Néerlandais veut aussi rassurer sur le fait que la F1 reste sa priorité pour l’instant malgré ses courses annexes en NLS. L’étape du WEC et du Mans n’est pas pour tout de suite.

Lorsqu’on lui a demandé de choisir entre remporter un cinquième titre de champion du monde de F1 et triompher au Mans, Verstappen a été catégorique.

"Non, je choisirais toujours le cinquième titre mondial. Plus tard, je pourrai encore disputer les 24 Heures du Mans. Ce cinquième titre mondial sera plus difficile à obtenir."

"Le Mans ce ne sera pas pour cette saison. Mais au Mans, on peut courir jusqu’à 45 ans."