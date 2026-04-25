Todt révèle pourquoi il a refusé une offre de Red Bull après son départ de Ferrari

Jean Todt a révélé qu’il avait été approché par Red Bull après son départ de Ferrari, et pourquoi il a choisi de décliner cette opportunité. Il a occupé le poste de directeur de l’écurie Ferrari de 1993 à 2007, période durant laquelle l’équipe a remporté sept titres de constructeurs et six titres de pilotes, avant que Stefano Domenicali ne reprenne le flambeau en 2008.

Après son passage au sein de la Scuderia, le Français a été approché par le fondateur de Red Bull GmbH, Dietrich Mateschitz, mais il explique avoir refusé de se relancer dans un tel défi, et avoir préféré aider la FIA et les équipes, les clubs et la sécurité routière.

"J’ai décidé en 2008 qu’il était temps de rendre la pareille" a expliqué Todt lors d’une apparition dans le podcast High Performance. "Mon intérêt est de redonner quelque chose. D’ailleurs, je me souviens que lorsque j’ai quitté Ferrari, Dietrich Mateschitz voulait que je le rejoigne, alors il est venu déjeuner deux fois chez moi à Paris."

"Pour diriger l’équipe et gérer les activités de sport automobile de Red Bull. Et j’ai dit non parce que pour moi, ce chapitre était terminé. Je dirigeais une marque emblématique avec succès."

"Donc, d’une certaine manière, je ne pouvais pas faire mieux, et je voulais faire d’autres choses. Et il était temps pour moi de redonner quelque chose. C’était une partie de ma vie, et c’est toujours la partie de ma vie où je veux redonner quelque chose."

"Dans certains mondes, lorsqu’il y a de la compétitivité, de l’argent, les gens oublient cela. C’est pourquoi il est important de voyager pour voir la pauvreté, pour voir des gens qui n’ont pas accès aux soins médicaux, des gens qui n’ont pas accès aux transports publics, et d’essayer de donner un petit coup de main."

"Il serait très présomptueux de dire que nous changeons le monde, mais même en donnant un peu, voir les yeux des personnes qui sont dans le besoin, qui sourient, faire sourire les gens, c’est une victoire. C’est une victoire différente, mais je pense que c’est très important."