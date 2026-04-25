L’arrivée de Herta en F2 change-t-elle la perception de la discipline pour la F1 ?

La Formule 2 continue de gagner en visibilité et en crédibilité sur la scène internationale, et pour Joshua Dürksen, cette dynamique doit beaucoup à l’arrivée de pilotes venus d’autres disciplines majeures du sport automobile.

Le pilote de l’académie Mercedes s’est notamment félicité de voir des profils expérimentés comme Colton Herta et Nico Varrone faire le choix de rejoindre l’antichambre de la Formule 1, offrant ainsi un point de comparaison direct entre plusieurs championnats de haut niveau.

"Cela a énormément grandi, c’est sûr," confie le pilote Invicta à TalkSport. "Je veux dire, imaginez maintenant Colton Herta quitter l’IndyCar pour venir en Formule 2 et l’impact que cela a eu."

Au-delà du cas Herta, Dürksen souligne une tendance plus large qui contribue à internationaliser encore davantage la discipline.

"Ensuite, il y a d’autres pilotes, comme Nico Varrone, qui a quitté le WEC pour venir en Formule 2, donc cela devient plus international."

Pour le Paraguayen, cette diversité de profils permet surtout de mieux situer le niveau réel de la Formule 2 face à d’autres catégories réputées.

"J’aime vraiment ça, parce qu’on peut avoir une comparaison directe entre la Formule 2 et différentes catégories, et voir à quel point la Formule 2 est compétitive."

Longtemps considérée comme une simple étape vers la Formule 1, la discipline révèle selon lui un niveau d’exigence souvent sous-estimé.

"Bien sûr, c’est l’échelle menant à la Formule 1, mais les pilotes qui roulent en Formule 2 sont déjà tellement bons, tellement précis et tellement forts que je pense que cela a surpris beaucoup de monde."

Un constat qui s’accompagne d’un enthousiasme grandissant autour des courses elles-mêmes.

"J’adore vraiment voir la Formule 2 devenir plus populaire, parce que les courses sont aussi superbes, très divertissantes."

Actuellement septième du championnat après avoir remporté la course sprint d’ouverture à Melbourne, Dürksen voit dans les premières performances de Herta et Varrone une illustration concrète de cette compétitivité. Le premier a inscrit des points solides avec une septième place lors de la course principale pour Hitech, tandis que le second a connu un week-end plus compliqué sans marquer.

Mais au-delà des résultats individuels, c’est bien l’intensité globale du plateau qui marque les esprits.

"Nous sommes à une étape de la Formule 1, tous ceux qui roulent ici cherchent à y accéder, et bien sûr, nous allons tout donner pour avoir cette chance," rappelle-t-il.

"Cela signifie prendre des risques, tenter des dépassements très difficiles, défendre très durement, se battre très fort. Donc oui, les courses sont formidables."