Pour sa première saison aux côtés de Max Verstappen chez Red Bull, Isack Hadjar a découvert de près ce qui fait la différence entre un pilote rapide et un quadruple champion du monde. Le Français reconnaît avoir parfois été surpris par ses propres performances, mais également par la capacité de son coéquipier à réaliser des courses exceptionnelles, notamment à Monza et au Brésil. Avec trois podiums et une huitième place au championnat, Hadjar estime avoir atteint ses objectifs pour 2026. Et malgré la concurrence de Liam Lawson chez Racing Bulls, il assure ne ressentir aucune menace pour son avenir chez Red Bull.

Promu de Racing Bulls à Red Bull pour la saison 2026, Isack Hadjar savait qu’il s’attaquait à l’un des défis les plus exigeants de la Formule 1 : devenir le coéquipier de Max Verstappen. Une position particulièrement exposée, tant le Néerlandais a régulièrement dominé ses précédents équipiers au sein de l’écurie autrichienne.

Mais après une première année passée à ses côtés, le Français estime avoir trouvé sa place et démontré qu’il méritait cette promotion. Avec trois podiums décrochés à Monaco, en Azerbaïdjan et à São Paulo, Hadjar occupe la huitième place du championnat avec 122 points.

Interrogé à Las Vegas sur son bilan personnel et sur sa capacité à répondre aux attentes qu’il s’était fixées, le pilote de 22 ans a reconnu avoir vécu une saison riche en enseignements.

Hadjar ne cache pas que certaines de ses performances lui ont permis de prendre conscience de son propre potentiel. Mais la comparaison avec Verstappen lui a également fait mesurer l’écart qui peut encore exister entre un jeune pilote prometteur et un champion possédant une telle expérience.

"Il y a eu des moments où je me suis surpris moi-même en matière de rythme. Et il y a eu des moments où je me suis dit... où j’ai compris pourquoi Max est quadruple champion du monde."

Le Français considère que ces deux types d’expériences ont marqué sa première campagne avec l’équipe principale de Red Bull.

"Il y a donc eu quelques prises de conscience dans les deux sens. Je dirais que j’ai fait aussi bien que je le souhaitais. J’aurais sans aucun doute signé pour une année comme celle-là au début de la saison."

Invité à préciser à quels moments il avait particulièrement mesuré la valeur de son coéquipier, Hadjar a immédiatement orienté sa réponse vers les performances en course.

"Principalement le dimanche, je pense."

Parmi les prestations de Verstappen qui l’ont le plus impressionné cette saison, Hadjar a cité deux Grands Prix en particulier.

Le premier est celui d’Italie, à Monza, auquel le Français n’avait pas pu participer en raison d’une blessure au poignet contractée à l’entraînement pendant la pause estivale.

Cette fracture l’avait contraint à manquer trois rendez-vous consécutifs, aux Pays-Bas, en Italie et à Madrid.

Hadjar avait donc suivi la course de Monza depuis son domicile, ce qui ne l’avait pas empêché d’apprécier la performance de son coéquipier.

"Même depuis mon canapé, je pense que la course de Monza m’a beaucoup impressionné."

Le Français considère cette prestation comme l’une des plus solides de Verstappen, qui avait terminé troisième derrière les deux Mercedes.

L’autre course particulièrement marquante à ses yeux est celle du Brésil, où le Néerlandais avait réalisé une remontée spectaculaire.

Parti de la 21e place sur la grille à São Paulo, Verstappen avait réussi à remonter jusqu’au deuxième rang, derrière le vainqueur Lando Norris. Hadjar avait lui-même terminé troisième de cette course, complétant ainsi le podium... derrière son coéquipier.

Le Français a notamment souligné "la manière dont il remonte dans le peloton au Brésil" pour illustrer les qualités exceptionnelles de Verstappen en course.

Hadjar ne se sent pas menacé par Lawson

Au-delà de son apprentissage aux côtés de Verstappen, Hadjar a également été interrogé sur sa propre situation chez Red Bull.

La concurrence interne reste importante au sein du programme de pilotes de l’écurie autrichienne, et les performances récentes de Liam Lawson chez Racing Bulls ont relancé les interrogations sur les possibilités d’évolution de la hiérarchie.

Le Néo-Zélandais, qui a signé un nouveau contrat avec Racing Bulls, pourrait théoriquement représenter une alternative pour l’équipe principale si Red Bull décidait de modifier son duo de pilotes.

Mais Hadjar refuse de considérer cette perspective comme une source de pression.

"Je ne me suis jamais préoccupé de ce qui se passait derrière moi durant toute ma carrière."

"Vraiment... durant toute ma carrière, je n’ai jamais regardé en arrière. J’ai atteint mon objectif d’arriver chez Red Bull. Je suis ici pour rester un certain temps. Donc oui, je ne me sens vraiment menacé par rien."

Hadjar considère que son parcours des deux dernières années justifie la confiance placée en lui par Red Bull.

"J’ai fait mes preuves l’année dernière, lors de ma saison de rookie chez Racing Bulls. Donc oui, je fais plutôt bien mon travail ici chez Red Bull pour ma première année. L’année prochaine sera meilleure."