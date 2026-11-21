Le Grand Prix de Las Vegas débute sa deuxième journée avec les Essais Libres 3, qui pourraient être la première séance disputée dans des conditions correctes. En effet, la première journée a été marquée par de fortes pluies, et il n’y a eu aucun travail effectué sur la dégradation des gommes. Les pilotes vont devoir ainsi travailler à la fois sur les qualifications, et à la fois sur les longs relais pour la course, le tout en une seule heure de travail.

C’est d’autant plus délicat qu’il n’est pas impossible que nous voyons des drapeaux rouges, ce qui viendrait perturber encore plus les simulations de longs relais des équipes. La préparation du week-end est donc déjà grandement perturbée, mais il est possible que ce soit pire que prévu, selon comment se déroulera cette séance.

1h00 : La FIA a officialisé le retour du V8 pour 2030 ce vendredi, dans un communiqué validant les décisions prises, que le Conseil mondial devra encore entériner. Les informations sont les mêmes que celles que nous vous avions révélées en début de semaine.

1h04 : Cadillac F1 a décidé de fabriquer son propre moteur à partir du changement de réglementation, alors que le plan initial était de venir avec un V6 en 2029. Mais l’abandon décrété des V6 à hybridation importante a changé les plans de la marque.

1h09 : L’équipe est toutefois au centre de plusieurs rumeurs plus ou moins inquiétantes, entre la fragilisation de Valtteri Bottas malgré son nouveau contrat, ou les bruits de paddock faisant état d’une vente de l’équipe.

1h13 : Bottas ne sera pas forcément le seul menacé dans son équipe, car Oscar Piastri pourrait aussi faire les frais du retard qu’il accuse sur Lando Norris chez McLaren. C’est en tout cas l’avis de certains observateurs du paddock, et les résultats combinés de leur collaboration ces quatre dernières saisons leur donnent plutôt raison.

1h18 : L’avenir de Lewis Hamilton est aussi au centre de plusieurs rumeurs au delà de son contrat actuel, qui se termine fin 2027. Le pilote Ferrari assure qu’il n’est pas inquiet du sort qui lui sera réservé dans le futur.

1h22 : Mais revenons à ce week-end de Las Vegas. Près d’un quart de la grille sera pénalisé ce dimanche au départ de la course, avec cinq pilotes qui devront reculer. Retrouvez l’ensemble des pénalités dans notre article dédié.

1h26 : La météo est sèche, et la nuit est en train de tomber sur Las Vegas. Il fait 13 degrés dans l’air, et l’asphalte est à 17 degrés.

1h30 : C’est parti pour la dernière séance d’essais libres du week-end !

1h32 : Comme on pouvait s’y attendre, tous les pilotes sont déjà en piste après deux minutes, puisque chacun doit rouler un maximum.

1h33 : Max Verstappen dit que sa voiture est très vive, "bizarre", et son ingénieur lui dit de faire un tour pour en juger plus précisément.

1h34 : Il abandonne son tour rapide et c’est Charles Leclerc qui prend la main en 1’42"7, battu par Pierre Gasly en 1’42"259 en pneus tendres, comme Leclerc ! Kimi Antonelli se place troisième.

1h35 : Carlos Sainz fait mieux en 1’42"165 avec des mediums, et Lando Norris prend la main immédiatement en 1’39"224 en gommes tendres. George Russell se place deuxième à 1"6 en mediums.

1h36 : Verstappen se place deuxième en tendres à moins de 6 dixièmes. Nico Hülkenberg se place troisième en mediums, et Gasly reprend la troisième place.

1h37 : Isack Hadjar s’empare de la tête en 1’39"032, et Alex Albon se place quatrième. Verstappen a été noté comme ayant piloté de manière erratique après avoir fait des zig-zag devant Franco Colapinto. Oscar Piastri se place quatrième et Fernando Alonso prend le cinquième temps !

1h38 : Norris améliore à son tour et se replace en tête en 1’37"254. Russell améliore en mediums mais reste quatrième à deux secondes.

1h39 : Verstappen améliore grandement son temps et prend la tête en 1’36"812, en disant que sa direction ne fonctionne pas. Gasly prend le troisième temps à 1"5.

1h40 : Verstappen est convoqué chez les commissaires après la séance pour son pilotage erratique. Ce n’est pas la première fois que le Néerlandais se comporte de la sorte quand il est agacé.

1h41 : Hadjar prend le troisième temps à moins d’une demi-seconde de Verstappen.

1h42 : Norris en termine avec un autre tour et améliore très légèrement mais reste à quatre dixièmes de Verstappen.

1h43 : Derrière Gasly, quatrième en pneus tendres, on retrouve Albon et Gabriel Bortoleto, respectivement en tendres et en mediums.

1h44 : Piastri en termine et remonte au quatrième rang.

1h45 : Hadjar prend la deuxième place à trois dixièmes de son équipier. Russell est remonté cinquième.

1h48 : Gasly prend le troisième chrono derrière les Red Bull, profitant notamment d’une belle aspiration, mais l’Alpine semble rapide ce week-end, comme elle l’a été cette année sur tous les circuits à longues lignes droites.

1h50 : Norris s’intercale entre les deux Red Bull.

1h52 : Sainz améliore nettement en mediums et remonte dans le top 10, à la neuvième place.

1h53 : Hadjar remonte deuxième malgré une grosse erreur dans le dernier secteur. Antonelli grimpe au septième rang, mais lui et quelques autres pilotes dont Russell, les Audi et les Haas, sont encore en mediums.

1h54 : Albon a perdu le contrôle de sa voiture au milieu d’un virage, et il lui a fallu un joli réflexe et une manœuvre d’évitement réussie pour ne pas finir dans le mur.

1h57 : Il ne reste que cinq pilotes en piste, alors que les équipes se préparent à la suite du programme.

2h00 : C’est la mi-séance !

2h01 : Sainz signe un tour en pneus tendres et prend le troisième chrono derrière les Red Bull.

2h04 : Russell signe son premier chrono en tendres et se place en tête en 1’35"124 ! Arvid Lindblad remonte au sixième rang.

2h05 : Rafael Câmara est parti à la faute, sans conséquence. La Haas est en difficulté ce week-end et le Brésilien vit un deuxième Grand Prix tout aussi difficile que le premier. Hamilton a tiré tout droit.

2h06 : Verstappen a fait une erreur sans conséquences, Liam Lawson se place sixième, et Leclerc prend la deuxième place en pneus mediums ! Antonelli se positionne quatrième en tendres.

2h07 : Verstappen a fait deux erreurs précisément, et il explique avoir été poussé par le moteur. Ce n’est pas la première fois que ces V6 délivrent une puissance dont ne veulent pas les pilotes.

2h08 : Albon a zigzagué devant Hadjar et a ensuite fermé la trajectoire devant le Français, qui se plaint du danger et réclame une pénalité.

2h10 : Russell améliore en 1’34"805, et Antonelli se place deuxième à six dixièmes.

2h12 : Russell a fait une erreur mais ne percute pas le mur, et il repart.

2h13 : Verstappen a dépassé Norris et est ensuite resté devant lui pendant plusieurs virages, avant de tirer tout droit. Cela n’a pas ému le pilote McLaren : "Karma instantané, c’est incroyable".

2h14 : Les erreurs se multiplient en piste, avec Verstappen, Hamilton, Leclerc ou encore Sainz. Norris remonte en deuxième position avec les mediums.

2h17 : Verstappen a encore tiré tout droit au virage 12 pour éviter un contact avec le mur.

2h19 : Certains pilotes repartent en piste avec des pneus neufs, et les chronos devraient donc évoluer.

2h21 : Lawson améliore et prend le troisième chrono à une demi-seconde de Russell.

2h23 : Gasly est remonté au cinquième rang, et Piastri a réintégré le top 10.

2h25 : Lindblad est revenu juste derrière Lawson, et Gasly s’intercale entre eux en cinquième place.

2h27 : Verstappen a dépassé Russell en ligne droite puis a zigzagué deux fois devant lui et a ensuite bougé au freinage. Russell a perdu l’adhérence et est venu toucher la Red Bull dans le virage. Le comportement du Néerlandais tout au long de ces EL3 n’est pas loin d’avoir été scandaleux, et on déplore le voir passer ses nerfs sur les autres pilotes. Les commissaires auront plusieurs choses à juger le concernant, et une pénalité ne serait pas imméritée.

2h28 : Russell améliore le meilleur tour en 1’34"306, et il va terminer cette séance nettement en tête.

2h30 : C’est la fin de la séance, et Antonelli prend le deuxième temps, tandis que Colapinto remonte cinquième.

2h31 : Russell améliore encore en 1’34"041, neuf dixièmes plus vite que son équipier !

2h32 : Le replay de Verstappen montre qu’il a zigzagué trois fois devant Russell, dont deux fois au freinage. Et il se plaint que Russell l’a presque mis dans le mur.

2h33 : Bearman a fait un tête-à-queue, il a perdu totalement le contrôle au freinage, et a heureusement évité le crash.

Russell termine en tête devant Antonelli et Norris, puis Leclerc et l’étonnant Colapinto. Verstappen est sixième et a surtout brillé par ses manœuvres idiotes sur une Alpine, sur Norris et sur Russell pendant cette séance. Sa convocation chez les commissaires sera intéressante à suivre.

Lawson, Hamilton, Gasly et Lindblad complètent le top 10, devant Hadjar et Piastri qui sont en retrait. Les Williams et les Audi suivent devant les Haas et Pérez, puis les Aston Martin et Bottas.

On se retrouve à 4h30 pour les qualifications du Grand Prix de Las Vegas !

Mise à jour 2h49 : Verstappen est convoqué pour deux raisons, le pilotage erratique devant l’Alpine, et pour la répétition d’erreurs sérieuses face à Russell, certainement pour ce qu’il avait aussi fait à Norris avant. Ce sont deux articles du Code Sportif International qui sont concernés, et qui peuvent avoir des conséquences sportives importantes. Ce ne sera sûrement pas le cas compte tenu du fait qu’il s’agit d’essais libres, mais la FIA semble vouloir le rappeler à l’ordre. Albon est aussi convoqué pour avoir zigzagué et bloqué Hadjar.