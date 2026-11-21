Le Grand Prix de Las Vegas arrive à l’un de ses premiers points culminants, la séance de qualifications, avec un verdict chronométré qui va nous permettre d’en savoir davantage sur les forces en présence de ce week-end. George Russell semble très rapide en ce début de week-end, et Mercedes F1 a globalement un excellent rythme, et il semble que l’équipe soit favorite dans cette séance.

Mais il ne faudra pas oublier McLaren F1, avec un Lando Norris rapide depuis le début du week-end, tandis que Red Bull et Ferrari ont semblé très légèrement en retrait. En revanche, Alpine F1 et Racing Bulls semblent en mesure de se mesurer aux top teams sur un tour rapide, mais il n’y aura pas de place en Q3 pour tout le monde !

Près d’un quart de la grille sera pénalisé ce dimanche au départ de la course, avec cinq pilotes qui devront reculer, dont Kimi Antonelli et Oscar Piastri. Retrouvez l’ensemble des pénalités dans notre article dédié.

4h30 : Max Verstappen s’est distingué de manière très négative en EL3 par son comportement en piste, et il a été convoqué pour deux infractions au Code Sportif International. Le verdict des commissaires est encore attendu à cette heure.

Jacques Villeneuve, qui commente la F1 ce week-end pour Sky en Angleterre, a fait un commentaire acerbe au sujet du 2e incident, avec Russell.

"C’est amusant et passionnant à regarder ! Mais nous voulons voir cela en course, pas lors des essais libres. C’est inutile de la part de George. Une fois que vous avez perdu votre position en piste, tant pis pour vous. Si vous êtes George, vous vous faites dépasser – ce ne sont que des essais. D’accord, vous ne récupérez pas votre place ; vous avez perdu votre position, alors passez à autre chose."

Russell et Verstappen ont un passif, les deux pilotes s’étant livrés à une guerre des mots par médias interposés à la fin de la saison 2024. Mais après ce nouvel épisode de tension entre les deux hommes, Villeneuve a averti Russell qu’il aurait tout intérêt à ne pas se faire un ennemi de Verstappen.

"C’était un risque totalement inutile. Il ne vaut mieux pas se faire un ennemi de Max."

4h34 : Isack Hadjar a assuré qu’il n’a pas l’intention d’aller ailleurs que chez Red Bull, alors qu’il arrive près de la fin de sa première saison dans l’équipe, et prévient les jeunes pilotes de la filière qu’il ne faudra pas espérer le remplacer de sitôt.

4h38 : James Allison, le directeur de Mercedes F1, a révélé à quel point l’équipe avait souffert des quatre saisons difficiles vécues entre 2022 et 2025, avant de revenir au succès cette année avec les deux titres mondiaux.

4h41 : Alors que la FIA a confirmé le retour des V8 pour 2030, d’abord annoncé en début de semaine et officialisé par la fédération dans un communiqué ce vendredi, les patrons d’équipes ont réagi positivement à la réglementation qui arrivera pour la prochaine décennie.

4h45 : Alpine F1 a enregistré en cette fin de saison le départ de son pilote de réserve, Paul Aron. L’équipe a donc dû trouver des solutions pour garder un remplaçant en cas de problème pour un des titulaires.

4h48 : La Formule 1 a annoncé quant à elle l’arrivée de Nike en tant que partenaire à partir de la saison 2027, le géant du prêt-à-porter devenant un des fournisseurs officiels de vêtements pour la catégorie reine du sport automobile.

4h51 : Du côté de Ferrari, les tensions en piste se poursuivent... mais à Barcelone, lors de ses Finali Mondiali. Le pilote d’une 499P a percuté une ancienne F1 de Schumacher, la F2004, un accident qui va coûter pas mal d’argent aux propriétaires !