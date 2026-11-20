Red Bull a connu une première journée contrastée au Grand Prix de Las Vegas, avec un Isack Hadjar satisfait de sa monoplace et quatrième des EL2, tandis que Max Verstappen n’a pu obtenir que le 13e temps après un roulage particulièrement limité. La pluie ayant totalement perturbé les EL1, les deux pilotes ont abordé la deuxième séance avec des programmes différents, et le Néerlandais a également été gêné par un drapeau rouge. Pierre Waché reconnaît des difficultés d’équilibre sur la voiture de Verstappen, alors que les conditions sèches attendues pour les qualifications laissent encore planer de nombreuses incertitudes sur la hiérarchie.

La première journée du Grand Prix de Las Vegas n’a pas permis à Red Bull de tirer beaucoup d’enseignements sur sa compétitivité réelle. Les conditions météorologiques ont fortement perturbé les deux premières séances d’essais libres, avec des EL1 entièrement neutralisés par la pluie et des EL2 disputés sur une piste progressivement séchante.

Dans ces circonstances, Isack Hadjar et Max Verstappen ont connu des fortunes différentes. Le Français a signé le quatrième temps de la deuxième séance et s’est montré satisfait du comportement de sa monoplace, tandis que son coéquipier néerlandais s’est classé 13e après avoir effectué seulement quelques tours.

L’écurie autrichienne devra désormais concentrer son travail sur les EL3, dernière occasion de préparer les qualifications dans des conditions qui devraient être nettement plus représentatives de celles attendues pour le reste du week-end.

Hadjar satisfait de sa Red Bull malgré le manque de roulage

Pour Isack Hadjar, la journée a finalement été plutôt encourageante, même si la première séance n’a offert aucune possibilité de véritable travail en piste.

Le Français explique que les conditions rencontrées lors des EL1 rendaient inutile toute tentative de roulage significatif, les équipes devant simplement attendre une amélioration de la météo.

"Les EL1 n’ont évidemment pas été idéaux. Nous avons dû attendre que la piste sèche, donc cela ne valait tout simplement pas la peine de sortir."

La deuxième séance lui a permis de retrouver davantage de sensations au volant de sa Red Bull, sur un circuit dont il apprécie particulièrement les caractéristiques.

"Les EL2 ont été beaucoup plus amusants, les conditions se sont améliorées et nous avons réussi à parcourir le kilométrage que nous visions."

Le pilote français reconnaît néanmoins que les informations recueillies restent limitées, notamment parce que les qualifications devraient se dérouler sur une piste sèche.

"Il n’y a pas énormément d’enseignements que nous pouvons tirer d’aujourd’hui, mais demain, la piste sera sèche, donc nous allons essayer de tirer le maximum de cette séance."

"J’ai toujours de bonnes sensations sur ce circuit et j’ai hâte d’être à demain."

Verstappen frustré par une journée peu productive

La situation a été nettement moins favorable pour Max Verstappen, dont le programme de roulage a été particulièrement réduit.

Le Néerlandais n’a pas réellement pu travailler sur les performances de sa monoplace dans des conditions représentatives, alors que les prévisions météorologiques annoncent un retour du temps sec pour la suite du Grand Prix.

Il estime donc que les données récoltées lors de cette première journée auront une utilité limitée.

"Les conditions n’étaient pas vraiment représentatives, puisque le reste du week-end devrait se dérouler sur piste sèche, donc il n’y avait pas beaucoup d’intérêt à rouler aujourd’hui."

Verstappen a néanmoins pu effectuer quelques tours afin de procéder à une première évaluation du comportement de sa Red Bull.

"Nous n’avons effectué que quelques tours pour voir où en était la voiture et identifier certains points sur lesquels nous concentrer demain, mais dans l’ensemble, cela a été une journée assez peu productive à cause de la météo."

"Avec une seule séance d’essais restante avant les qualifications, il est important que nous en réalisions une bonne et que nous optimisions tout ce que nous pouvons."

Waché explique pourquoi Verstappen est resté au garage

Pierre Waché, directeur technique de Red Bull, a apporté des précisions sur les choix stratégiques effectués par l’équipe lors des EL2.

Le Français rappelle d’abord que les températures particulièrement basses ont rendu la gestion des pneumatiques très difficile pour l’ensemble du plateau.

Sur un circuit qui offre déjà peu d’adhérence, la combinaison du froid et de l’humidité a compliqué la mise en température des gommes, limitant la pertinence des essais.

"Cela a été une journée compliquée pour tout le monde avec le roulage limité. Les conditions étaient très froides, donc il était difficile d’amener les pneus dans la fenêtre de fonctionnement souhaitée. Demain sera certainement une journée chargée pour rattraper le temps perdu ce soir."

Concernant Verstappen, Waché précise que Red Bull avait volontairement décidé de ne pas utiliser les pneus pluie extrême sur sa monoplace.

Ce choix explique pourquoi le Néerlandais est resté au garage pendant une partie de la séance, en attendant que les conditions permettent de passer aux pneus intermédiaires.

"Du côté de Max, nous n’avions pas prévu de rouler avec les pneus pluie extrême, c’est pourquoi nous l’avons gardé au garage. Lorsque la piste a commencé à sécher, nous avons décidé de le faire rouler en intermédiaires, mais le drapeau rouge est arrivé, ce qui a encore davantage réduit son temps de roulage."

"Il a rencontré des difficultés avec l’équilibre de la voiture, donc nous avons du travail à faire sur ce point pendant la nuit."

À l’inverse, Pierre Waché retient une impression positive du côté d’Isack Hadjar.

Le Français a pu exploiter sa monoplace avec davantage de confiance, un élément particulièrement important dans les conditions glissantes rencontrées à Las Vegas.

"Isack est plutôt satisfait de la voiture. Dans ces conditions, il est important d’avoir une monoplace en laquelle on a confiance, donc c’est le principal point positif que nous retenons d’aujourd’hui."

Au-delà des performances de ses propres pilotes, Pierre Waché considère qu’il est encore trop tôt pour évaluer précisément la position de Red Bull face à ses adversaires.

"Il est difficile de prédire où nous nous situons actuellement. Beaucoup d’équipes ont apporté des évolutions et nous n’avons pas pu en voir toute l’étendue aujourd’hui, donc nous verrons où nous en sommes demain."