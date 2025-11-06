Gasly se fiche de la fin de saison ’si cela nous rend plus forts pour 2026’

Rongée par une saison 2025 catastrophique, Alpine F1 a depuis longtemps redéfini ses priorités : les nouvelles règles de la Formule 1 pour 2026.

Aujourd’hui au Brésil, Pierre Gasly a confirmé que l’écurie d’Enstone, qui a cessé de développer sa monoplace depuis des mois, afin de concentrer ses ressources sur l’immense changement réglementaire prévu l’an prochain, ne laissait pas trop d’espoir d’améliorer la situation avant la fin de l’année.

Actuelle lanterne rouge du championnat Constructeurs, Alpine voit ses performances s’effriter au fil de la saison. Gasly, auteur des 20 seuls points inscrits par l’équipe, n’a plus terminé dans le top 10 depuis le Grand Prix de Belgique en juillet.

"Nous sommes bien conscients de la situation dans laquelle nous nous trouvons, mais malgré tout, nous donnons le meilleur de nous-mêmes," a déclaré le Français aujourd’hui en conférence de presse, en amont du Grand Prix de São Paulo, premier des quatre rendez-vous restants.

"C’est le type de circuit où la météo peut jouer un rôle. On a déjà vu des courses complètement folles ici comme en 2024. Mais on sait que nous avons clairement reculé en performance. On a vu des équipes comme Haas apporter des évolutions, même à Austin."

"Nous avons arrêté de développer la voiture il y a des mois. Mais ça va. Il nous reste quatre week-ends de course où nous allons nous battre, puis nous passerons à un autre projet."

Gasly ne regrette pas la décision d’Alpine de sacrifier la fin de saison.

"Si cela m’apporte de meilleurs résultats l’année prochaine, honnêtement, je me fiche totalement de cette saison, et ce sera largement justifié."

"La réalité, c’est que ce que nous aurions pu viser cette année n’était de toute façon pas suffisant. Ces quelques semaines ou mois pourraient potentiellement nous donner un avantage sur d’autres équipes et nous apporter beaucoup plus de réussite, ce que nous recherchons avant tout."

"Je soutiens totalement l’équipe dans ce choix. C’est assez radical, mais parfois, pour accomplir de grandes choses, il faut prendre des décisions difficiles."

La restructuration technique entamée par Alpine doit permettre d’aborder 2026 avec de nouvelles ambitions. Le changement d’unité de puissance en est l’un des symboles : l’équipe française abandonnera son V6 Renault fin 2025 pour adopter les moteurs Mercedes.

"Je suis très enthousiaste," assure Gasly. "Je suis un peu entre deux chaises en ce moment, car cette saison est extrêmement difficile pour toute l’équipe. Nous ne sommes pas du tout compétitifs pour des raisons que nous connaissons et des choix que nous avons faits."

"En même temps, il nous reste quatre courses, et j’espère que ces décisions seront payantes en 2026. Je le crois. Je vois beaucoup de bonnes choses pour la voiture de l’année prochaine, beaucoup de travail, beaucoup de motivation. Mais la saison a été longue."

Gasly a réaffirmé son engagement en prolongeant avec Alpine jusqu’à la fin de la saison 2028. Le Français, vainqueur du Grand Prix d’Italie 2020, a décroché deux podiums depuis son arrivée en 2023. Il insiste sur l’importance de rester mobilisé malgré les résultats difficiles.

"Le plus important pour moi est de maintenir la motivation au sein de l’équipe. Au final, tout le monde est déçu, car chacun donne le maximum, travaille des heures folles, voyage à travers le monde pour nous offrir les meilleures chances de performer."

"Je dois penser aux 1500 personnes qui travaillent sur les circuits, mais aussi à l’usine. Surtout en sachant que nous préparons quelque chose de bien plus ambitieux pour 2026."

"Cela ne m’empêche pas de donner le maximum à chaque fois que je suis en piste. Est-ce que j’en profite autant ? Non. Mais je sais sur quel projet je travaille et ce qui nous attend dans les prochaines années."

"Je ne perds pas de vue l’objectif global, et c’est pour cela que c’est important d’être un moteur de motivation pour chaque membre de l’équipe."