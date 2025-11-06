’Pas grand-chose ne manque’ à Ferrari : il faut du temps pour Vasseur

L’ancien pilote Ferrari Gerhard Berger a pris la défense de la Scuderia alors que les critiques à l’encontre du directeur de l’écurie Frédéric Vasseur s’intensifient et que la frustration grandit face à la saison irrégulière de l’équipe.

L’Autrichien, qui a couru deux fois pour Ferrari et qui est connu pour avoir été le dernier pilote à signer un contrat dans le bureau d’Enzo Ferrari, a déclaré au Corriere dello Sport que la reconstruction de la compétitivité de l’équipe prendrait du temps.

"Je suis le dernier à avoir signé un contrat dans le bureau d’Enzo Ferrari," a déclaré Berger, 66 ans, en souriant. "À l’époque, c’était normal pour tous ceux qui rejoignaient Ferrari, mais aujourd’hui, c’est étrange d’y penser."

Berger a piloté en rouge pendant une autre période difficile pour la marque italienne, juste avant l’arrivée de Michael Schumacher. Lorsqu’on lui a demandé ce qui manquait à Ferrari aujourd’hui, il a répondu : "Pas grand-chose."

"Les pilotes sont d’une qualité incontestable : Charles Leclerc a mûri, il a accepté le défi posé par l’arrivée de Lewis Hamilton et fait un travail exceptionnel."

"J’ai vécu la reconstruction de Ferrari avec Jean Todt, je sais que ce n’est pas un processus qui se fait du jour au lendemain. Nous souffrons tous de les voir hors du podium."

Berger a aussi été directeur d’équipe (pour Toro Rosso), comme Günther Steiner chez Haas F1. Ce dernier a aussi pris la défense de Vasseur... mais 2026 sera un possible couperet.

"Je pense que Fred a obtenu un peu plus de temps et toute l’année 2026 pour réussir avec les nouvelles règles," a déclaré Steiner.

"S’ils ne sont pas compétitifs l’année prochaine, je pense que quelque chose va se passer. Ce serait une erreur de nommer quelqu’un d’autre dès maintenant. Les nouvelles réglementations vont être un défi pour tout le monde, et Ferrari a depuis longtemps à l’esprit l’année 2026."

"En Formule 1, tout commence très tôt. Ce processus aura commencé il y a longtemps. Voyons ce qu’ils peuvent accomplir et jugeons-les à partir de là, car Fred a hérité de ce qu’il a hérité. Ferrari a besoin de stabilité et de calme en ce moment, pas d’un changement à un poste aussi élevé."

Avant les assurances données publiquement à Vasseur par Elkann et Vigna, les deux grands patrons de Ferrari, l’ancien patron de Red Bull, Christian Horner, était pressenti pour le poste de Vasseur. Bien que Horner ait remporté de grands succès avec l’écurie de Milton Keynes, Steiner a affirmé que de tels succès ne seraient pas garantis chez Ferrari.

"Je ne sais pas où Christian va aller. Je pense qu’il veut revenir en F1, car c’est ce qu’il aime le plus dans la vie. À mon avis, Ferrari est une entreprise très difficile à diriger. Ils sont actuellement deuxièmes au championnat constructeurs, mais les écarts sont très serrés. La deuxième place ne serait pas un mauvais résultat cette année, mais ce n’est pas encore suffisant pour une organisation comme Ferrari."

Berger s’est également exprimé sur la qualité des jeunes pilotes arrivés en F1 cette année, dont le talent italien en pleine ascension, Andrea Kimi Antonelli, dont la saison de rookie aux côtés de George Russell chez Mercedes a été plus ou moins difficile.

"Nous verrons en 2026. Avec les nouvelles voitures, nous repartirons de zéro et Kimi aura acquis une année d’expérience précieuse."

"Je vois une classe de débutants remarquable. Bortoleto est l’avenir, j’aime aussi Hadjar, mais il n’a pas de coéquipier très expérimenté comme Hulkenberg ni de grand nom comme Russell à affronter."

"Kimi dispose d’une voiture compétitive, mais il doit également relever un défi de taille avec Russell à ses côtés. Nous verrons si cela se confirme ce que pourra faire Hadjar aux côtés de Verstappen en 2026."