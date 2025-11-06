Aston Martin F1 : Blandin sur le départ dans le cadre d’une vaste réorganisation technique

Aston Martin F1 s’apprête à connaître un nouveau bouleversement interne. Selon les informations qui ont fuité dans le paddock au Brésil, Eric Blandin, actuel directeur de l’aérodynamique, quittera prochainement son poste dans le cadre d’une large restructuration technique menée en vue de 2026.

Blandin, qui a notamment occupé des responsabilités aérodynamiques de haut niveau chez Ferrari puis Mercedes, avait rejoint Aston Martin en 2022 en tant que directeur technique adjoint auprès de Dan Fallows. À l’issue d’un remaniement interne décidé l’hiver dernier par le PDG Andy Cowell, une restructuration ayant notamment entraîné le départ de Fallows, Blandin avait été repositionné au début de la saison 2025 au poste de directeur de l’aérodynamique.

Aston Martin F1 procède actuellement à de nouveaux ajustements au sein de son département technique, alors que l’équipe revoit ses priorités en tenant compte des retours d’Adrian Newey, consultant technique et partenaire, et d’Enrico Cardile, récemment nommé directeur technique en chef.

Ainsi, environ sept cadres seniors impliqués dans l’aérodynamique et la conception de la monoplace quitteront leurs fonctions, parmi lesquels Eric Blandin et l’ex-designer en chef Akio Haga. Des discussions seraient en cours pour déterminer si certains de ces ingénieurs pourraient être reclassés au sein du groupe Aston Martin ou poursuivre leur carrière ailleurs.

Sous le régime du plafonnement budgétaire, le règlement impose que toute personne sortant du périmètre budgétaire n’ait plus aucune implication dans la F1. Autrement dit, ces ingénieurs doivent être totalement retirés des opérations liées au championnat du monde.

Sollicitée, l’écurie de Silverstone a indiqué ne pas commenter ses mouvements internes.

"Nous ne commentons pas les questions relatives au personnel interne et nous n’avons rien à annoncer," a déclaré un porte-parole de l’équipe.

"Cependant, nous procédons actuellement à une restructuration technique en vue de la saison 2026, qui sera annoncée prochainement."

Plus tôt cette année, Aston Martin avait déjà procédé à plusieurs recrutements stratégiques, incluant la nomination du nouveau chef aérodynamicien Gioacchino Jack Vino, ainsi que le retour en F1 de Giles Wood, ancien bras droit d’Adrian Newey chez Red Bull, aujourd’hui directeur de la simulation et du modélisme numérique.

Depuis son arrivée en mars, Newey aurait identifié plusieurs axes d’amélioration au sein de l’organisation, suggérant notamment des réorientations de ressources ainsi qu’un renforcement de certaines compétences, notamment dans le domaine de la simulation.

Mais sous l’effet du plafonnement budgétaire, toute montée en puissance dans un secteur implique des économies dans d’autres. Ce recentrage sur l’efficacité et la vision à long terme pourrait expliquer les départs à venir.

Cette réorganisation d’ampleur intervient alors qu’Aston Martin continue de préparer l’arrivée du règlement technique 2026, un tournant majeur pour l’ensemble du plateau. Le recrutement de profils prestigieux comme Newey et Cardile s’inscrit dans cette volonté de bâtir une structure technique plus solide et mieux alignée sur les ambitions de l’équipe britannique.

Reste à savoir comment l’écurie gérera la perte d’ingénieurs clés tels que Blandin et Haga, et si ce renouvellement interne se traduira par un véritable bond de performance lorsque la nouvelle ère réglementaire débutera.