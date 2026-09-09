Alonso douterait toujours, Domenicali monte au créneau pour éviter son départ

Fernando Alonso entretient toujours le doute autour de son avenir en Formule 1, alors que son contrat avec Aston Martin arrive à son terme au-delà de la saison 2026. À 45 ans, l’Espagnol n’a pas encore confirmé ses intentions pour 2027 et n’a laissé filtrer aucun indice très concret sur une éventuelle prolongation. Pire, il douterait sérieusement ! À Madrid, Stefano Domenicali a toutefois clairement affiché son souhait de voir le double champion du monde poursuivre l’aventure et a même assuré qu’il tenterait personnellement de le convaincre de rester.

La question de l’avenir de Fernando Alonso revient avec insistance à l’approche de son Grand Prix national. Après Monza, le pilote Aston Martin avait été interrogé sur la possibilité de voir une annonce concernant sa saison 2027 intervenir ce week-end à Madrid. Sa réponse avait été particulièrement concise.

"Non ! Ce n’est pas prévu."

Aston Martin a également répété qu’il n’y avait aucune urgence à régler la situation contractuelle du vétéran espagnol. Stefano Domenicali, en revanche, aimerait clairement voir Alonso poursuivre sa carrière en Formule 1.

Le PDG de la discipline a révélé avoir déjà échangé directement avec le pilote, avec lequel il entretient une relation ancienne, notamment depuis son passage à la tête de Ferrari.

"J’ai parlé avec Fernando," explique Domenicali depuis Madrid, où il est présent pour différents évènements avant le lancement de la course.

"Ma relation avec lui est très, très bonne, et j’espère vraiment qu’elle continuera. Je vais essayer de le convaincre de rester parce que, pour moi... et je n’ai même pas besoin de le répéter, c’est un pilote incroyable."

Alonso s’est montré à plusieurs reprises très critique envers la réglementation technique introduite cette saison. Les monoplaces 2026 ont profondément modifié la manière de piloter, notamment avec l’importance prise par la gestion de l’énergie électrique, et l’Espagnol n’a pas caché son manque d’enthousiasme face à cette génération de F1.

Domenicali estime toutefois que la question de l’avenir d’Alonso pourrait davantage dépendre du niveau de performance d’Aston Martin que des règles elles-mêmes.

"Je pense que c’est davantage la voiture que les règles qui le frustre, mais dans tous les cas, ce n’est que mon opinion," sourit-il.

L’enjeu sera donc notamment de savoir si Aston Martin et Honda seront capables de fournir à Alonso une monoplace suffisamment compétitive pour lui donner envie de prolonger son aventure en Formule 1. Domenicali espère que le projet mené par l’écurie britannique atteindra rapidement ce niveau.

"J’espère vraiment que le projet Aston Martin, moteur compris, sera suffisamment solide pour donner à Fernando ce qu’il mérite en tant que champion du monde."

Alonso et Sainz, deux ambassadeurs essentiels

Au-delà de ses performances sportives, Alonso conserve une importance particulière pour la Formule 1 en Espagne. Le pays dispose également d’un autre représentant de premier plan avec Carlos Sainz, ce qui donne à la discipline deux figures capables de toucher un large public national.

Domenicali, qui a côtoyé Alonso lorsqu’il dirigeait Ferrari, estime que les deux pilotes jouent un rôle bien plus large que celui de simples compétiteurs.

"Ils sont nos ambassadeurs, portant le passeport espagnol partout dans le monde."

"Nous avons besoin de ces visages et de ces personnalités car, comme cela arrive toujours dans un pays, ils sont capables d’attirer les jeunes générations."

La situation d’Alonso dépasse donc largement la seule question de son baquet chez Aston Martin. Sa longévité, son statut et sa popularité en Espagne en font une figure importante pour la discipline, particulièrement à l’heure où Madrid accueille cette année son premier Grand Prix.

Même si Alonso devait finalement décider de raccrocher son casque à l’issue de la saison 2026, Domenicali ne s’attend pas à le voir disparaître du paysage de la Formule 1. L’Italien considère que le double champion du monde restera lié à la discipline d’une manière ou d’une autre.

"Fernando fera toujours partie de notre famille," affirme-t-il.

"Lorsqu’il décidera d’arrêter la compétition, ce sera sa décision, et celle de personne d’autre."