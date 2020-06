Le Rallye de Grande-Bretagne 2020 est annulé

L’avant-dernière manche de la saison 2020 du Championnat du Monde FIA des Rallyes n’aura pas lieu en Grande-Bretagne en raison de la pandémie de coronavirus.

Les inquiétudes autour du Covid-19 et des restrictions actuelles sur les grands rassemblements et les voyages internationaux ont incité les organisateurs du Wales Rally GB à annuler ce mardi 9 juin leur événement prévu du 29 octobre au 1er novembre.

Le président de Motorsport UK, organisateur du Rally GB, a déclaré qu’il y avait trop de facteurs inconnus pour faire de l’organisation du rallye une option réaliste ou responsable en ces temps incertains.

« Notre décision n’a pas été prise à la légère, mais en étroite coopération avec le gouvernement gallois qui est notre principal partenaire financier », a indiqué David Richards. « Il s’agit malheureusement d’une décision que nous sommes obligés de prendre à la lumière de la pandémie mondiale de coronavirus en cours. Nous suivons de près les directives émises par le gouvernement et il devient de plus en plus clair qu’il est impossible de planifier avec certitude de tels événements à l’automne. »