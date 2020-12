Le rallye WRC de Suède 2021 annulé en raison du coronavirus

Prévu en février prochain, le deuxième rendez-vous de la saison 2021 du Championnat du Monde FIA des Rallyes a été annulé après le renforcement des mesures prises face à la pandémie de Covid-19.

Prévu du 11 au 14 février prochain, le rallye devait se disputer autour de Karlstad dans la région du Värmland (Suède), mais les autorités locales ont convenu ce mardi qu’il n’y avait pas d’alternative à l’annulation de l’événement pour des raisons sanitaires.

Glenn Olsson, le président du comité d’organisation, a confié que l’augmentation des cas de coronavirus en Suède avait mené à la mise en place de mesures plus strictes empêchant la tenue du rallye avec tous les protocoles de sécurité nécessaires.

« Les organisateurs du Rallye de Suède, la FIA et WRC Promoter comprennent parfaitement que la santé de la population locale est la principale préoccupation et se sont engagés à un devoir collectif de protection pour protéger à la fois la communauté du Värmland et la famille du WRC », a-t-il expliqué. « Durant nos préparatifs, nous avons surveillé de près la situation autour de la Covid-19, qui reste en constante évolution dans la région. Malgré notre déception, notamment compte tenu du nouveau parcours qui nous allions proposer, nous soutenons cette décision. »

Le Rallye de Suède est l’unique rallye 100 % hivernal au calendrier du WRC. La FIA ​​et WRC Promoter travaillent d’ores et déjà à la mise en place d’une solution de remplacement et espèrent faire une annonce sous peu.