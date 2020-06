Six courses à Berlin en 9 jours pour boucler la saison 2019-2020

Après avoir intégralement suspendu son calendrier pendant plusieurs mois à cause de la pandémie de Covid-19, la Formule E ne savait pas comment boucler sa saison 2019-2020 avec une situation sanitaire toujours précaire.

Il ne manquait qu’une seule course pour valider officiellement le titre de champion, mais les organisateurs ont choisi une autre option, qui est d’organiser six courses sur le circuit de Berlin, en utilisant trois tracés différents, le tout en neuf jours !

C’est l’ancien aéroport Berlin-Tempelhof qui accueille la manche allemande de la Formule E, et qui sera le théâtre des six dernières courses de la saison, qui se tiendront entre le 5 et le 13 août, sans public et avec un personnel réduit pour ne pas dépasser 1000 personnes sur le site.

Le championnat reprendra les mercredi 5 et jeudi 6 août avec deux courses sur une première configuration du circuit, avant deux E-Prix sur un second tracé, toujours sur le complexe de l’aéroport, le week-end des 8 et 9 août.

La saison se conclura sur une troisième version du circuit, avec deux courses le mercredi 12 et le jeudi 13 août. Après cette 11e course, un pilote et une équipe seront désignés champions. La FIA a aussi confirmé que toutes les réunions se tiendront via vidéo pour éviter trop de rassemblements.

Le calendrier de la saison 2019-2020 mis à jour