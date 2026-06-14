F2, Barcelone, Course Principale : Camara remporte sa première victoire

Vendredi, c’est le pilote junior de Ferrari Rafael Camara qui a signé le meilleur temps des qualifications et qui s’élance depuis la pole position aujourd’hui, devant Dunne. C’est justement Dunne qui réalise le meilleur départ et il prend la tête au premier virage. Villagomez s’est aussi très bien élancé et se retrouve troisième après un dépassement osé sur Mini et Tsolov. Mais à peine la course a-t-elle démarré que voilà déjà la voiture de sécurité : Goethe est arrêté à la sortie des stands.

La course reprend au quatrième tour, Dunne reste en tête devant Camara tandis que Herta s’empare de la sixième position face à Tsolov au virage 13, et Beganovic en profite pour passer aussi dans la ligne droite. Il faut préciser que le Bulgare est parti en pneus durs et a donc un rythme moins élevé que ses concurrents en pneus tendres.

Alors que la fenêtre des arrêts aux stands est ouverte, Villagomez se plaint de ses pneus à l’arrière. Un peu après, il se fait passer par Mini. Il faudra attendre le 13è tour pour voir Villagomez rentrer aux stands passer en pneus durs, en même temps que Beganovic. Dunne rentre aux stands également, pendant ce temps Camara réalise un excellent tour et reste en piste.

Le Brésilien parvient à bien allonger son relai alors que Dunne est bloqué dans le trafic, notamment derrière Miyata. Cependant, quand Camara s’arrête aux stands au 22è tour, il ressort derrière Dunne, Mini, Villagomez et Beganovic. Dunne et Mini sont en bagarre et se retrouvent roues contre roues aux virages 12 et 13. Dunne reste devant et se retrouve en tête quand Tsolov et Van Hoepen entrent effectuer leur arrêt obligatoire.

Camara commence sa fantastique remontée au 25è tour, où il dépasse Beganovic, puis Villagomez. Derrière, Tsolov est également très rapide avec sa stratégie alternative. Camara double ensuite Mini, alors que Tsolov prend l’avantage sur Herta, puis sur Varrone. Villagomez s’est lui fait doubler par Beganovic et il est la prochaine cible de Tsolov.

Camara utilise le DRS pour s’emparer de la tête de la course face à Dunne, et Tsolov fait de même sur Beganovic. Le Bulgare avec ses pneus tendres est bien plus rapide, il double ensuite Mini à la sortie du virage 10, puis Dunne par l’extérieur au virage 4. Finalement, Camara s’impose avec plus de neuf secondes d’avance sur Tsolov. Dunne monte sur la troisième marche du podium. Mini franchit la ligne d’arrivée en quatrième position, devançant Van Hoepen et Beganovic. Septième, Bennett réalise également le meilleur tour en course. Leon, Maini et Bilinski complètent le top 10.