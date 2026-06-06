F2, Monaco, Course Sprint : Leon confirme avec une 2e victoire
Il devance Bilinski et Mini sur le podium du jour
Samedi, jour de course sprint, jour de grille inversée : c’est donc le dixième des qualifications, Noel Leon, qui est en pole position, devant Bilinski, Mini et Dürksen.
Le départ se passe sans encombre et le quatuor de tête reste identique. Un peu plus loin, Dunne est en revanche tombé à la neuvième position, perdant deux places. En lutte pour la onzième place, Miyata et Goethe se retrouvent côte à côte à l’épingle et se touchent légèrement, ce qui contraint le pilote allemand à s’arrêter aux stands. Maini tente quant à lui de passer Stenshorne à la chicane à la sortie du tunnel, mais se ravise.
Les quatre pilotes de tête se détachent et créent un écart avec Beganovic, cinquième. Mais à mi-course le Suédois avait comblé son retard et était revenu dans la zone DRS de Dürksen.
Hors des points, Miyata met la pression sur Inthraphuvasak et au bout de quelques tours cela finit par payer : le Japonais plonge à l’intérieur au virage du bureau de Tabac et passe. Le pilote ART finira quant à lui par abandonner aux stands en fin de course.
Autre dépassement à signaler, celui de Boya sur Van Hoepen, pour le gain de la quinzième position. Aucun autre changement de position n’est effectué et c’est donc Leon qui s’impose devant Bilinski - qui signe ici son premier podium en F2 - et Mini.
Dürksen, Beganovic et Stenshorne suivent, tandis que Maini et Camara empochent les derniers points. Le meilleur tour en course revient à Tsolov, dixième.
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