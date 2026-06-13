F2, Barcelone, Course Sprint : Maini s’impose devant Mini et Tsolov

Auteur de la pole position vendredi, Camara s’élance aujourd’hui dixième de la course sprint à la grille inversée, et on retrouve Noel Leon en pole, devant Maini et Herta. Mais le Mexicain de chez Campos perd sa position dès le départ, et Maini prend la tête avant même le premier virage. Herta a quant à lui perdu une place et se fait ensuite doubler par Mini. Au troisième tour, Tsolov fait l’extérieur à Leon au premier virage et s’empare de la deuxième place, tandis que Maini s’échappe en tête.

Plus loin dans le peloton, Stenshorne écope de dix secondes de pénalité pour avoir causé une collision avec Dürksen. Leon se fait une nouvelle fois avoir par l’extérieur : cette fois c’est Mini qui réalise le dépassement et prend la troisième place. Le Mexicain a maintenant Herta dans ses rétroviseurs. Pendant ce temps, devant eux, Tsolov réduit peu à peu l’écart avec Maini, mais le pilote indien conserve un bon petit matelas.

Alors que Herta trouve l’ouverture sur Leon pour le gain de la quatrième place, Camara cherche à passer Villagomez : c’est chose faite au premier virage, et il ouvre la voie à Beganovic qui fait de même. Dunne se fait ensuite pressant derrière Villagomez, le double, et le pilote VAR va ensuite dégringoler au classement. En tête, Maini a de nouveau accentué son avance sur Tsolov.

On entre dans les cinq derniers tours et Mini se rapproche de Tsolov : tous deux entre en lutte et cela permet à Herta de se rapprocher. Mini tente l’extérieur sur Tsolov au premier virage, mais les deux pilotes se touchent légèrement, causant des dégâts sur l’aileron avant de la Campos. Mini est passé devant et Herta réussit à lui aussi doubler Tsolov au virage 7.

Herta se rapproche de Mini alors qu’approche le dernier tour. Mais dans celui-ci, Herta bloque ses roues et sort dans les graviers : il peut regagner la piste mais a perdu deux positions toute chance de podium. Maini remporte la course avec plus de sept secondes d’avance sur Mini. Tsolov récupère la troisième place du podium. Leon termine quatrième devant Herta et Camara. Beganovic et Dunne récupèrent les derniers points du jour.