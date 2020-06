Dixon remporte la première course d’IndyCar de la saison au Texas

Scott Dixon a remporté la première course de la saison 2020 d’IndyCar, largement remaniée à cause du coronavirus. Après un report de près de trois mois pour la course d’ouverture, qui devait se dérouler à St Petersburg, c’est au Texas qu’a été mise en route cette année d’IndyCar.

La pole position avait été signée par Josef Newgarden devant Dixon et Simon Pagenaud, après une séance qualificative ayant suivi les seuls essais libres de cet événement dont le format a été compacté sur une journée.

Mais en course, Scott Dixon était intouchable et n’avait personne pour lutter à armes égales avec son rythme. Contrarié à plusieurs reprises par des neutralisations, il a toujours su refaire son avance et s’impose finalement devant Pagenaud.

Felix Rosenqvist était en route pour aller chercher le doublé pour Ganassi quand il a été accidenté à dix tours du terme de la course. Ce sont finalement deux Penske qui accompagnent Dixon sur le podium, avec Newgarden troisième.

Zach Veach place la première monoplace Andretti au quatrième rang, devant Ed Carpenter et Conor Daly. Takuma Sato n’a pas pris part à la course après un accident en qualifications, tandis que son équipier Graham Rahal a été victime de problèmes techniques.