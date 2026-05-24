F2, Montréal, Course Principale : Première victoire en F2 pour Stenshorne

Il a plu sur le circuit Gilles Villeneuve, mais la piste a séché et les pilotes partent en pneus secs. Auteur de sa première pole position dans la catégorie vendredi, Van Hoepen se fait dépasser par Tsolov au premier virage, mais reprend la tête au virage 4. Si la piste est bien sèche sur la majorité du circuit, il tombe des gouttes par endroits et les pilotes doivent rester vigilants. Van Hoepen et Tsolov sont en lutte pour la première place quand le Néerlandais tape le "mur des champions" et doit abandonner : la voiture de sécurité entre en piste pour la première (mais pas la dernière...) fois sur cette course.

Personne ne profite de ce moment pour changer de pneus et la course repart avec Tsolov en tête devant Stenshorne. Mais quelques instants plus tard, la course est de nouveau neutralisée par la voiture de sécurité : Fittipaldi est sorti au premier virage après être sorti des stands. Cette fois-ci, tous les pilotes en pneus tendres rentrent effectuer leur arrêt obligatoire. Cela fait du monde, et Trident relâche Bennett alors que Villagomez arrive : tous deux s’accrochent et Bennett doit abandonner.

Au 13è tour, la course est relancée et on trouve aux premières positions les seuls pilotes qui ne se sont pas encore arrêtés, car sur une stratégie alternative : Bilinski devant Herta et Maini. Boya non plus n’a pas encore effectué son arrêt obligatoire, et il est devant le leader virtuel, Tsolov. Le pilote Campos cherche l’ouverture, mais le pilote PREMA ferme la porte de son côté, permettant à Stenshorne de s’infiltrer intelligemment de l’autre côté et de doubler les deux d’un coup !

Stenshorne dépasse ensuite Maini à l’épingle, Tsolov veut suivre le Norvégien, se rabat de justesse devant Maini, qui ne peut l’éviter et l’envoie en tête à queue. Le Bulgare rejoint la course en fond de peloton. Stenshorne double Herta pour prendre la deuxième place. Un peu plus loin derrière, Camara plonge sur Villagomez mais se rate et dans le contact le Mexicain a abimé sa suspension : cette fois, c’est la voiture de sécurité virtuelle qui est mise en place.

Au drapeau vert le leader Bilinski sort trop large à l’épingle et Stenshorne s’empare de la tête de la course, qu’il ne quittera plus. Beganovic dépasse à son tour les concurrents entre lui et Stenshorne et se retrouve deuxième, à la chasse du Norvégien. Malheureusement, sa DAMS dégage une fumée suspecte à l’arrière de la monoplace, et il doit abandonner en bord de piste : revoilà la voiture de sécurité !

Quand celle-ci s’efface, Stenshorne conserve la tête devant son coéquipier Dunne, et la course se terminera au chrono, et non pas au nombre de tours effectués. Mais il n’y aura en réalité plus vraiment de course : en effet, Miyata et Goethe s’accrochent et la course se termine sous la (quatrième) Safety Car.

La victoire revient donc à Stenshorne, devant Dunne : Rodin signe ici un doublé. Mini monte sur la troisième marche du podium. Après toutes ces péripéties, Tsolov termine finalement quand même quatrième, devançant Montoya, Shields et Varrone. Herta finit à la huitième position, et Boya et Maini concluent le top 10.