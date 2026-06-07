F2, Monaco, Course Principale : Tsolov s’impose après le chaos

C’est Rafael Camara qui a signé la pole position vendredi, devançant Tsolov, Dunne et Stenshorne. Camara prend un bon départ et conserve la tête, mais Stenshorne se loupe et perd deux places. Si Tsolov est très près de Camara sur les tous premiers tours, le Brésilien parvient ensuite à prendre plus d’une seconde d’avance sur le Bulgare... avant que celui-ci ne revienne une nouvelle fois dans ses échappements. Dunne est quant à lui un peu plus loin.

Partis en pneus super tendres, Montoya et Van Hoepen sont les premiers à s’arrêter aux stands au huitième tour. Il faudra attendre le 24è tour pour voir les pilotes qui ont démarré en tendres changer à leur tour de pneus, à commencer par Goethe et Bennett. Puis Mini passe aux stands à son tour mais son arrêt est lent et il perd des places. Les arrêts continuent, avec Tsolov au tour 32 et Camara un tour plus tard.

Dunne ressort des stands devant Tsolov, mais avec ses pneus déjà en température Tsolov reprend rapidement sa position. Camara a des difficultés avec l’adhérence de sa monoplace, ce qui permet à Tsolov de recoller. Ils se retrouvent tous deux côte à côte au premier virage, Camara bloque les roues et file tout droit dans l’échappatoire de Sainte Dévote. La voiture de sécurité virtuelle est mise en place et le pilote Invicta doit abandonner.

On frôle le drame en fin de course quand Herta entre aux stands et qu’un homme traverse la voie des stands juste devant lui. Maini s’arrête en dernier, alors qu’il ne reste qu’un tour : il ressort troisième, mais Beganovic se rapproche rapidement, et à la Nouvelle Chicane Maini manque le virage, ce qui permet à Beganovic de prendre la troisième place.

Tsolov s’impose devant Dunne et donc Beganovic. Maini termine de justesse quatrième, d’un cheveu devant Stenshorne qui a tenté de le passer sur la ligne. Miyata prend la sixième place, devançant Fittipaldi et Montoya. Les derniers points de la course reviennent à Leon et Bilinski, tous deux sur le podium de la course inversée hier.