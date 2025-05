La liste des 186 pilotes qui seront au départ des 24 Heures du Mans 2025

Les 14 et 15 juin prochain, la 93e édition des 24 Heures du Mans mettra à l’épreuve les plus grands constructeurs mondiaux et des pilotes d’exception. La quatrième manche du FIA WEC promet d’être des plus passionnantes. Ce mardi 13 mai, la liste des 186 pilotes engagés se révèle (liste en PDF à retrouver ci-dessous) ; voici un résumé des éléments à retenir.

La catégorie Hypercar plus disputée que jamais

Avec pas moins de 21 prototypes engagés en Hypercar, ces 24 Heures du Mans s’annoncent très serrées. Huit constructeurs différents tenteront de s’imposer, et tous auront leurs chances : l’année dernière, neuf voitures ont terminé dans le tour du vainqueur, un record qui pourrait bien être battu dans un peu plus d’un mois. Au total, la catégorie reine comptera dans ses rangs 15 pilotes qui sont déjà montés sur la plus haute marche du podium au Mans, d’Earl Bamber à Sébastien Buemi en passant par Antonio Giovinazzi. L’issue de l’épreuve n’en sera que plus incertaine.

Un rendez-vous de pilotes légendaires

Chaque année, les 24 Heures du Mans attirent les plus grands noms des sports mécaniques, et l’édition 2025 ne fait pas exception à la règle. Jenson Button, Champion du monde de Formule 1 2009, sera au départ pour Cadillac Hertz Team Jota, tandis que Kevin Magnussen, 185 GP au compteur, mènera la charge pour le compte de BMW M Team WRT. Bien sûr, la présence de Valentino Rossi, neuf fois sacré en Grands Prix motos, sera encore une fois remarquée chez Team WRT en LMGT3.

Le retour d’un constructeur mythique

Grâce à la Valkyrie à moteur V12, Aston Martin effectuera son retour au plus haut niveau. La firme britannique, liée à l’histoire des 24 Heures du Mans, s’y est engagée dès la sixième édition en 1928. Depuis, Aston Martin réalise des apparitions remarquées en Sarthe, en catégorie reine, mais également en Grand Tourisme. En 1959, Carroll Shelby et Roy Salvadori ont remporté l’épreuve au volant d’une DBR1, un exploit qui n’a jamais été réitéré ; les pilotes annoncés sur les Aston Martin Valkyrie #007 et #009 tenteront d’ajouter une nouvelle ligne au prestigieux palmarès de l’écurie. Il s’agit d’une des dix marques présentes au départ qui ont déjà triomphé de la plus grande course d’endurance au monde ; un gage de savoir-faire incontestable.

Cinq femmes au départ de l’épreuve

Le trio féminin des Iron Dames se renouvelle encore en 2025. Elles seront au volant d’une Porsche 911 GT3 R LMGT3 chapeautée par Manthey Racing, avec la volonté de faire mieux que la quatrième place de catégorie réalisée en 2024. Aux côtés des habituées Michelle Gatting et Rahel Frey, Célia Martin participera à ses premières 24 Heures du Mans. Toujours chaleureusement saluées par le public, elles sauront créer un véritable engouement autour de leur présence, comme c’est le cas chaque année depuis 2019. Au-delà de cet équipage, deux autres pilotes féminines prendront également le départ de l’épreuve : Lilou Wadoux, engagée sur la Ferrari 296 LMGT3 du team Richard Mille AF Corse, et Jamie Chadwick, qui sera de son côté avec IDEC Sport, en LMP2.

Un plateau LMGT3 exceptionnel

La catégorie LMGT3 revêt d’une importance toute particulière. En plus de mettre aux prises des constructeurs de premier plan bien connus du public manceau, Mercedes-AMG débarque avec trois modèles supervisés par la formation Iron Lynx. Cela ne fait que pimenter une classe extrêmement disputée, où cinq marques différentes sont déjà montées sur le podium après deux manches du championnat FIA WEC. Au total, neuf géants, de Ferrari à McLaren, s’affronteront pour la victoire, soit 24 voitures : un record pour le LMGT3. Côté pilotes, on retrouve les spécialistes du Grand Tourisme, à l’image de Richard Lietz, mais également les jeunes loups avec le vent en poupe, comme Loek Hartog.

Le niveau encore rehaussé en LMP2

Année après année, le LMP2 ne cesse de proposer un show passionnant aux spectateurs. Les acteurs de cette classe sont taillés pour de longues batailles qui se prolongent parfois jusque dans les derniers instants. Cette année, le LMP2 est marqué par la présence d’André Lotterer chez IDEC Sport. Le triple vainqueur des 24 Heures du Mans prépare ainsi l’arrivée future de Genesis en Hypercar à l’horizon 2026, mais d’autres prétendants ne sont pas à négliger. Parmi eux, l’Hyperpoleman de 2024, Louis Delétraz, sur l’Oreca 07 – Gibson #199 AO by TF, ou Renger van der Zande, ancien pilote en Hypercar, sur l’Oreca #22 United Autosports. Au total, 17 LMP2 croiseront le fer du 14 au 15 juin.

Retrouvez ici la liste complète des engagés 2025. Rendez-vous le samedi 14 juin prochain, à 16 heures, pour le grand départ de la 93e édition des 24 Heures du Mans !