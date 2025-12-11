Guide de Noël 2025 : Le livre officiel des 24 heures du Mans et L’Année Automobile

Le mois de décembre est lancé et pour la littérature concernant la F1, c’est aussi un grand moment en termes de parution, avec de beaux ouvrages qui vous attendent pour les fêtes de fin d’année. Nextgen-Auto a reçu de nombreux livres ces derniers mois et plus récemment, et nous allons vous présenter une sélection d’œuvres qui ont retenu notre attention.

Passons aujourd’hui aux premières nouveautés de chez Sophia Editions ! D’autres suivront très bientôt...

Le livre officiel des 24 heures du Mans 2025 - 49€

Revoilà comme chaque année le beau bébé de 2 kilos que tous les passionnés d’Endurance et de WEC attendent : l’ouvrage de référence sur les 24 heures du Mans.

Après le rouge, le jaune ! L’édition 2025 a été marquée par une nouvelle victoire de Ferrari dans la catégorie reine.

Le WEC vit depuis cette année l’une des plus belles périodes de son histoire. L’ère des Hypercars bat son plein avec Porsche, Peugeot, Lamborghini, Toyota, Ferrari ou encore Cadillac au rendez-vous. Tout cela vous est retranscrit comme à chaque fois avec tous les détails possibles dans le livre officiel toujours supervisé par le spécialiste Thibaut Villemant aux éditions Sophia.

Le livre est arrivé à temps pour les fêtes de Noël et est un incontournable pour tout savoir : toutes les équipes, toutes les séances, toutes les catégories sont couvertes. Et bien sûr tous les résultats, en fin d’ouvrage.

On apprécie de revivre les essais, le pesage, les qualifications et la course avec d’innombrables photos, dont la légende permet de retracer le fil des évènements. Plus agréable que de gros pavés de textes !

Rassurez-vous, la lecture ne manque pas avec d’innombrables focus qui jalonnent le livre et permettent de faire une pause dans la chronologie des évènements.

L’annuel officiel est toujours un incontournable pour vivre ou revivre cette édition, très riche.

Chaque année, la "bible" des 24 heures du Mans s’enrichit de plus en plus : textes, photos et même vidéos (grâce à l’app de réalité augmentée disponible sur iOS comme Android) sont présents en nombre, ce qui fait qu’il vous faudra plusieurs jours de lectures assidues pour venir à bout de cet annuel !

Des essais à la course, du paddock au bord de piste, des abords du circuit à la tour de contrôle, vous serez certain de n’avoir rien manqué, quelles que soit les catégories ou quels que soient les pilotes.

Le livre 2025, ainsi que ceux des anciennes éditions des 24h du Mans, sont disponibles sur la boutique officielle ici, au prix de 49€ :

L’Année automobile 2025-2026 - 69€

Depuis 1952, L’Année automobile décrypte et analyse l’évolution de l’automobile. Cet ouvrage est le seul à présenter un panorama complet des événements et des manifestations qui ont marqué l’année sur les plans industriel, sportif, culturel et patrimonial.

• L’évolution des grands marchés mondiaux

• Un panorama des principales nouveautés

• Un regard personnel sur les concept cars

• Des réflexions sur les tendances du design

• Une analyse pertinente de la saison sportive des principaux championnats du monde

• Un regard original sur le rôle culturel de l’automobile

• La célébration des grands anniversaires

Le livre 2025-2026, ainsi que ceux des anciennes éditions, sont disponibles sur la boutique officielle ici, au prix de 69€ :

