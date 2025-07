Miniatures Le Mans : Beaucoup de nouveautés Spark après les 24 heures

Les 24 heures du Mans se sont achevées il y a un peu moins d’un mois mais avant de retrouver bientôt les miniatures des voitures qui ont participé à l’édition 2025, de très nombreuses nouveautés sont arrivées chez Spark dans la catégorie Endurance.

Et en 1/18e nous avons pu recevoir quelques belles pépites, principalement du Mans 2024.

Toujours aussi fidèlement reproduites (voir photos ci-dessous), nous avons particulièrement apprécié la BMW Hypercar n°15 (ref 18S638) et la Peugeot 9x8 n°94 (ref 18S637), enfin dotée d’un aileron.

La Lamborghini n°19 (ref 18S647) de Grosjean rentre elle déjà dans l’histoire puisque la marque a arrêté sa participation en Hypercar.

Et on saluera aussi la superbe Alpine n°36 (ref 18S649) pour en finir avec les Hypercars.

Côté coup de coeur en catégorie GT3, les imposantes Ford Mustang n°44 (ref 18S657) et n°88 (ref 18S661) du team Proton, cette dernière arborant une sublime livrée noir et or !

Un coup de chapeau à Spark qui fait également des rééditions de certaines classiques du Mans comme cette Audi R18 vainqueur en 2011 (ref 18LM11) et qui manquait tant à la collection de votre fidèle serviteur !

Pour retrouver toutes les miniatures des 24h du Mans, au 1/18e mais aussi au 1/43e, consultez la boutique officielle de Spark.