F2, Djeddah, Course Principale : Verschoor s’impose dans le dernier tour !

Auteur de la pole position vendredi, Jak Crawford s’élance parfaitement et garde la tête de la course, devant Martins et Fornaroli. Le pilote DAMS parvient d’ailleurs à très vite de se mettre hors de portée de la zone DRS vis à vis de Martins, qui lui aussi s’est détaché de Fornaroli. Le jeune italien est en difficulté, et il sort trop large au virage 22, ce qui donne à Browning et Dunne l’occasion de le doubler.

Les arrêts aux stands obligatoires interviennent assez vite pour les pilotes partis en pneus tendres : Fornaroli et Marti sont les premiers à s’arrêter dès l’ouverture de la fenêtre d’arrêts aux stands, bien vite suivis de Crawford, Browning et Dunne notamment. Martins reste un peu plus en piste et parvient à ressortir devant Crawford, qui est plus rapide avec ses pneus mis en température. Mais la mise en place de la voiture de sécurité virtuelle vient provisoirement sauver la place de Martins : il y a des débris en piste.

Dès le retour au régime de course, Crawford s’attaque à Martins : si le Français réussit à résister dans un premier temps, l’Américain le double au tour suivant. Derrière eux, Fornaroli enchaîne les meilleurs temps au tour. Dans le peloton, il y a beaucoup d’action roues contre roues, notamment entre Marti, Browning, Dunne et Mini.

En tête, on retrouve Richard Verschoor. Le Néerlandais était parti depuis la neuvième position sur la grille de départ, en pneus mediums. Il doit donc encore effectuer son arrêt obligatoire et passer les pneus tendres, mais en attendant ses temps au tour sont très bons et il creuse l’écart par rapport au premier concurrent qui s’est arrêté, à savoir Crawford. A quatre tours du drapeau à damiers, Verschoor passe en pneus tendres et ressort juste devant Martins.

Avec ses pneus tendres neufs, Verschoor est évidemment très rapide et remonte très vite sur Crawford, qu’il double à l’entame du dernier tour. Vainqueur en piste hier mais pénalisé pour une action litigieuse, Verschoor s’impose aujourd’hui et prend par la même occasion la tête du championnat. Crawford et Martins complètent le podium. Fornaroli termine quatrième devant Marti et Browning. Plus loin, on retrouve Lindblad en septième position, suivi de Dunne. Mini et Maini franchissent la ligne au même moment, mais c’est l’Italien qui est classé neuvième devant l’Indien, pour les derniers points en jeu.