F2, Montréal, Course Sprint : Première victoire pour Leon

Si Van Hoepen a signé sa première pole en F2 vendredi, la course d’aujourd’hui place aux avant-postes les pilotes ayant signé les 10è et 9è meilleurs temps, car la grille est inversée. On retrouve donc en pole Mini devant Villagomez. A signaler que Inthraphuvasak ne prendra pas part au reste du week-end sur décision médicale, suite à un crash survenu le vendredi.

Mini s’élance bien et conserve l’avantage au départ, tandis que Dürksen gagne trois places et se retrouve deuxième. Mais dans une de ses manœuvres il y a un léger contact avec Leon, et le Paraguayen écopera d’une pénalité. Derrière Leon, on train s’est formé, permettant à Mini de s’échapper. Au quatrième tour, Dürksen réussit à doubler Léon pour s’emparer de la deuxième position, mais la bataille entre les deux n’est pas terminée et quatre tours plus tard Leon parvient à repasser devant.

Alors que devant Leon se rapproche de Mini, un peu plus loin dans le peloton Tsolov heurte l’arrière de la monoplace de Stenshorne, qui en conséquence envoie Bennett en tête à queue. Ce dernier doit abandonner et la voiture de sécurité intervient, réduisant ainsi tous les écarts. Mini conserve la tête au re-start, tandis que derrière lui Dürksen se fait passer par Villagomez, puis Stenshorne. Le Paraguayen se fait ensuite doubler par Tsolov avant d’être envoyé en tête à queue par Dunne : sa course s’arrête là et il est furieux contre l’Irlandais, qui lui écopera d’une pénalité de dix secondes.

Juste avant que la voiture de sécurité n’entre de nouveau en piste, Leon attaque Mini et prend la tête de la course à la dernière chicane. Quand la course reprend, Leon garde la première position et va s’échapper dans les tours suivants. Tsolov et Dunne, tous deux avec une pénalité de dix secondes à ajouter à leur temps final, se battent pour une cinquième place qui n’en sera finalement pas une à l’arrivée.

Villagomez, auteur jusque là d’une belle course, tape le mur au virage 4 et doit abandonner : cette fois, c’est la voiture de sécurité virtuelle qui est mise en place, stabilisant les écarts. Varrone et Shields s’accrochent et la course s’est relancée que pour deux tours.

Leon s’impose donc pour la première fois de sa carrière en F2, devant Mini et Stenshorne. Van Hoepen se classe quatrième et Fittipaldi cinquième. Beganovic, Camara et Bilinski empochent les derniers points du jour.