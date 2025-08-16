Barrichello a pour projet de faire Le Mans avec ses deux fils

L’ancien pilote de Formule 1 Rubens Barrichello a confirmé son intérêt pour une nouvelle participation aux 24 Heures du Mans.

Le Brésilien compte déjà une participation aux 24 Heures du Mans à son actif, après avoir fait ses débuts sur le circuit de la Sarthe en 2017 avec Racing Team Nederland en catégorie LMP2.

À cette occasion, Barrichello avait dû se contenter de la 11e place de sa catégorie, mais il souhaite désormais revenir pour s’attaquer à nouveau à la célèbre épreuve.

Il était présent dans le paddock du Mans en juin pour soutenir son fils, Eduardo (en photo ci-dessous), qui faisait ses débuts aux 24 Heures.

Barrichello se dit impatient de participer à cette épreuve légendaire avec son fils, mais il doit d’abord obtenir une nouvelle licence bronze.

"Je suis extrêmement fier de mon fils. Je lui ai donc dit que si je n’obtenais pas la licence bronze rapidement, je le prendrais comme pilote dans mon équipe, car il est super bon. Mais je veux disputer cette course avec lui, avec lui."

Malgré sa retraite de la F1 à la fin de la saison 2011, Barrichello est resté très actif en sport automobile, notamment en championnat brésilien de stock-car.

Il souhaite non seulement courir au Mans avec Eduardo, mais aussi que son autre fils, Fernando, coure dans la même équipe qu’eux, au volant d’une voiture estampillée "Team Barrichello".

"Je suis toujours très compétitif, je participe aux stock-cars au Brésil et à d’autres championnats."

"Il n’y a pas seulement Eduardo, mais aussi mon autre fils, Fernando, donc je suis vraiment convaincu que nous pouvons y arriver. Les trois Barrichello dans une même équipe au Mans, ça aurait de la gueule."

Lorsqu’on lui a demandé si le fait de voir son fils courir avait ravivé sa passion pour Le Mans, Barrichello a répondu : "Absolument ! Eduardo est mon coéquipier depuis deux ans en stock-car."

"Nous savons à quel point c’est compétitif, et j’ai toujours cette passion en moi. Je veux donc absolument revenir en Europe pour faire des courses longues comme l’endurance et, bien sûr, Le Mans. Le Mans est un événement très spécial."