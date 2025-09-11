Pas de F1 mais Théo Pourchaire retrouve enfin un poste de titulaire

Après un titre de Champion FIA de Formule 2, plusieurs expériences en Super Formula et IndyCar, et un rôle de pilote de réserve en Formule 1, Théo Pourchaire avait été convié par le Team Peugeot TotalEnergies au Rookie Test de Bahreïn en novembre 2024, où il avait bouclé 17 tours au volant de la PEUGEOT 9X8.

Ses performances, sa capacité d’analyse et son esprit d’équipe avaient convaincu l’équipe de le nommer pilote de développement pour la saison 2025.

Depuis, le Français a participé à plusieurs séances d’essais privées au volant de l’Hypercar ainsi qu’à de nombreuses sessions sur simulateur à Satory. Cette année, il a également effectué ses grands débuts en endurance, en LMP2, signant notamment une pole position à Imola (ELMS) et terminant ses premières 24 Heures du Mans à la 8ᵉ place de la catégorie.

Théo Pourchaire fera ses débuts en course au volant de la PEUGEOT 9X8 #94 lors des 8 Heures de Bahreïn le 8 novembre, dernière manche du Championnat du Monde d’Endurance FIA 2025, en remplacement de Stoffel Vandoorne.

« Au nom de l’équipe Peugeot TotalEnergies, je tiens à remercier Stoffel pour son professionnalisme, son engagement et toute l’expérience qu’il a pu nous transmettre au cours de ces deux années. Toute l’équipe lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », a déclaré Olivier Jansonnie, Directeur Technique de Peugeot Sport. Stoffel Vandoorne a disputé 13 courses FIA WEC au volant de la PEUGEOT 9X8, avec deux qualifications en Hyperpole, dont la dernière à Spa-Francorchamps devant ses nombreux fans.

« Théo poursuit son apprentissage de la 9X8 et cette course représente une étape logique dans son intégration au programme Hypercar, reconnaît Olivier Jansonnie. Après une saison aboutie en ELMS et une montée en puissance constante, Théo a démontré qu’il avait les qualités nécessaires pour évoluer au plus haut niveau de l’endurance. Il a su rapidement prendre ses marques dans la discipline et son implication depuis le début du projet est remarquable. »

« Le faire débuter en WEC à Bahreïn s’inscrit naturellement dans la continuité de son parcours avec l’équipe. Nous avons toute confiance en sa capacité à répondre aux exigences du championnat du monde. Cette opportunité s’inscrit dans notre volonté de préparer l’avenir en intégrant progressivement des jeunes talents à fort potentiel. »

Après l’officialisation du Néo-Zélandais Nick Cassidy, qui a découvert la PEUGEOT 9X8 lors d’une séance d’essais organisée sur le circuit d’Austin, le Team Peugeot TotalEnergies officialise donc la titularisation de Théo Pourchaire pour la saison mondiale 2026.

Théo Pourchaire, Pilote titulaire 2026, se dit donc « super heureux, merci au Team Peugeot TotalEnergies de réaliser mon rêve de devenir pilote professionnel, merci à tous ceux qui m’ont soutenu. Je suis fier de représenter Peugeot, une marque qui a un riche passé en sport automobile et qui a remporté les 24 Heures du Mans. J’ai hâte d’être au départ de cette course mythique en catégorie reine au volant de la PEUGEOT 9X8. Je suis ravi de débuter en course à Bahreïn aux côtés de Loïc et de Malthe, sur un circuit que j’apprécie et où j’ai déjà connu de beaux succès en Formule 2 et en karting. »

Jean-Marc Finot, Stellantis Motorsport VP, conclut : « Chez Peugeot, nous avons toujours attaché une grande importance à l’accompagnement des jeunes pilotes. Après une période d’intégration en tant que pilote d’essai, la titularisation de Théo Pourchaire au sein de notre programme Hypercar reflète notre volonté de construire l’avenir avec des talents prometteurs, formés aux exigences de l’endurance. C’est une philosophie profondément ancrée dans l’ADN de la marque : faire grandir les compétences, transmettre notre savoir-faire et donner aux jeunes les moyens d’atteindre le plus haut niveau de performance. »