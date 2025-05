F2, Imola, Course sprint : Crawford mène de bout en bout

A l’issue une séance de qualifications controversée hier (pas de reprise après un drapeau rouge et de nombreux pilotes laissés sans possibilité d’amélioration), c’est Beganovich qui a signé la pole : le Suédois s’élance donc dixième aujourd’hui de la grille inversée tandis que Miyata occupe la pole position de cette course sprint. Mais le Japonais ne reste pas bien longtemps devant, puisque Crawford le double avant le deuxième virage. Derrière eux, Lindblad est monté en troisième position mais est sous la pression de Browning.

Il ne se passe pas grand chose en piste dans ces premiers tours, les pilotes se suivent de près mais sans réelle possibilité de dépassement. Le dixième tour passé, Lindblad se fait plus pressant derrière Miyata et il réussit à dépasser le pilote ART par l’intérieur au deuxième virage. Quelques tours plus tard, c’est au tour de Browning de mettre la pression sur Miyata, et cela finit par payer puisque le pilote Hitech double le Japonais lui aussi au virage 2.

On entre à présent dans les dix derniers tours et Stanek dépasse Dürksen pour le gain du dernier point de la huitième place, là encore au virage 2. Quatrième dorénavant, Miyata continue d’être en difficultés par rapport à ses concurrents et Martins le passe - toujours au virage 2 ! - ainsi que Dunne, lui dans la ligne droite des stands. Martins et Dunne se rapproche de Browning, troisième, mais ne parviendront pas à l’inquiéter.

C’est donc Jak Crawford qui remporte cette course sprint sans grand suspens, devant Lindblad et Browning. Martins est quatrième, Dunne cinquième et Miyata sixième. Les derniers points reviennent à Fornaroli et Stanek.