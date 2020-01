Esapekka Lappi rejoint M-Sport Ford

Esapekka Lappi mènera le jeune trio aligné par M-Sport Ford World Rally Team lors de la saison 2019 du Championnat du Monde FIA des Rallyes après la confirmation de son arrivée au sein de l’équipe britannique.

Après son passage chez Citroën Racing, le Finlandais de vingt-huit ans assumera le rôle de leader d’équipe pour la première fois de sa carrière au plus haut niveau. Il sera associé à Teemu Suninen, vingt-cinq ans, et Gus Greensmith, âgé d’à peine vingt-trois ans, au sein du trio le plus jeune aligné en WRC.

Esapekka Lappi a ainsi remporté la bataille pour le dernier baquet disponible au volant d’une Ford Fiesta WRC officielle après le départ d’Elfyn Evans pour Toyota Gazoo Racing. Parmi les autres prétendants en contact avec M-Sport Ford, on retrouvait notamment Andreas Mikkelsen, Craig Breen et Hayden Paddon.

La dernière fois que le Finlandais et son copilote Janne Ferm avaient partagé l’habitacle d’une Fiesta, ils avaient remporté le Championnat de Finlande des Rallyes en remportant toutes les manches du calendrier. Le duo sort désormais d’une saison où ils ont fini deuxièmes en WRC à trois reprises l’an passé.

Son compatriote Teemu Suninen, navigué par l’expérimenté copilote Jarmo Lehtinen, disputera sa deuxième saison complète dans la catégorie reine du rallye. En parallèle, Gus Greensmith et Elliott Edmondson disputeront neuf manches : le Monte-Carlo, le Mexique, l’Argentine, le Portugal, l’Italie, la Finlande, la Turquie, l’Allemagne et la Grande-Bretagne.

Après les deux titres mondiaux consécutifs obtenus en 2006 et 2007 sous l’impulsion des Finlandais Marcus Grönholm et Mikko Hirvonen, le directeur général de M-Sport affiche son enthousiasme à l’idée de travailler avec une nouvelle génération de pilotes nordiques.

« Nous renouons avec nos racines de plus d’une manière cette année : en alignant des équipages jeunes et deux duos finlandais au sein de notre famille », a déclaré Malcolm Wilson. « Nous avons connu des résultats fantastiques avec Marcus, Mikko et Jari-Matti [Latvala]. J’ai désormais hâte de voir comment la nouvelle génération de Finlandais Volants évoluera. Notre philosophie a toujours été axée sur la promotion et le développement des jeunes talents. Nous en avons trois en Esapekka, Teemu et Gus, et tous sont capables d’apporter des résultats solides. »

En parallèle, Esapekka Lappi est impatient de voir où cette nouvelle étape dans sa carrière le mènera.

« M-Sport Ford a véritablement le rallye dans la peau », a-t-il ajouté. « Il y avait beaucoup de pilotes talentueux disponibles pour ce baquet, donc je suis très heureux qu’ils nous fassent confiance. Cela offre à Janne et moi l’opportunité de démontrer notre potentiel en 2020. Nous commencerons les essais cette semaine et je me languis vraiment hâte de découvrir la Fiesta. Nous avons connu beaucoup de succès la dernière fois que j’ai piloté une Ford et ce serait formidable que cela se reproduise cette année. J’ai hâte d’y être et j’espère que nous pourrons obtenir de bons résultats. »