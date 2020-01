Ott Tänak à la découverte de Hyundai

Officiellement pilote Hyundai Motorsport depuis le 1er janvier, le Champion du Monde FIA des Rallyes Ott Tänak évoque en exclusivité ses premiers essais au volant de la Hyundai i20 avec le site officiel du WRC

Vous avez piloté la voiture dans les Alpes pour la première fois le mois dernier. Comment était-ce ?

En fait, j’ai ajusté le moulage de mon baquet avant le premier véritable test, mais ce n’était qu’à allure réduite. Le temps en essais est assez limité, donc nous ne voulions pas perdre de temps avec cela lors de cette première vraie séance. Tout est bien allé d’entrée quand j’ai piloté la voiture. C’était facile et les sensations étaient au rendez-vous, ce qui est toujours une bonne chose.

Les conditions uniformes étaient-elles favorables pour ces premiers essais ?

Nous avons rencontré quelques plaques de verglas le matin, puis un peu à l’ombre, mais la route était assez sèche et constante. C’était bien pour apprendre la nouvelle voiture.

Quels réglages avez-vous utilisé ?

Thierry [Neuville] et Sébastien [Loeb] avaient déjà piloté la voiture et leurs réglages ne sont pas si éloignés. La voiture leur ressemblait beaucoup et j’ai piloté comme eux. Après cela, nous avons seulement peaufiné la voiture. Cela m’a aidé à me familiariser avec la voiture, mais à ce niveau, si la voiture est bonne, elle l’est vraiment. Et c’est le cas.

Le défi d’Ott Tänak en 2020 : maîtriser la Hyundai i20 WRC !

Qu’attendez-vous de la voiture pour le Rallye Monte-Carlo ?

Normalement, le Monte-Carlo n’est pas qu’une question de pic de performance ou de performance pure. C’est une épreuve tellement difficile où il faut davantage être en confiance et trouver un certain confort. Cela vient en grande partie de petits détails, mais j’ai trouvé tout ce dont j’avais besoin pour être à l’aise dans la voiture.

Vous avez d’autres essais prévus ces prochains jours. Qu’y espérez-vous ?

Je veux des conditions plus piégeuses. Je me suis fait une idée de la voiture dans des conditions normales, mais nous devons trouver plus de neige et de glace pour la prochaine séance en vue du Monte-Carlo.

Et quel a été l’accueil de Hyundai ?

Il a été vraiment bon ! Il n’y a aucun doute possible, c’est bel et bien une équipe d’usine et cela se ressent clairement quand on la voit en action. Ils savent ce qu’ils font, les retours et les solutions apportées étaient immédiatement excellents et dignes du plus haut niveau. Je suis heureux.