Evans prend ses marques chez Toyota

Elfyn Evans a indiqué qu’il s’est senti à l’aise avec la Toyota Yaris WRC dès ses premiers essais à son volant dans les Alpes.

La voiture construite par Toyota Gazoo Racing était la première WRC autre qu’une Ford Fiesta qu’Elfyn Evans pilotait depuis ces cinq dernières années.

Le Gallois a déclaré que l’équipe basée en Finlande, avec laquelle il vient de signer un contrat de deux ans, n’aurait pas pu mieux l’accueillir.

« Tout était positif », confiait-il après ses premiers essais en vue du Rallye Monte-Carlo. « L’ambiance est bonne dans l’équipe et tout le monde a vraiment aidé. Cela ne fait aucun doute qu’il y aura un temps d’adaptation après avoir longtemps été avec M-Sport, mais tout a été fait pour que je me sente chez moi. »

« La voiture offrait de bonnes sensations et j’ai pu me familiariser avec elle assez rapidement », détaillait-il. « Elle répondait bien et je pouvais sentir ce qu’il se passait sous moi dans des conditions plutôt mixtes. Nous avons eu une journée sèche, puis de plus en plus de givre était présent à partir de midi le deuxième jour. C’était un peu étrange. Normalement, on s’attend à ce que le gel arrive quand il commence à faire un peu plus sombre, mais c’était une bonne occasion de conduire la voiture dans ces conditions. »

Elfyn Evans devrait être de retour au volant pour rouler en Finlande cette semaine avant que l’équipe ne retrouve le sud des Alpes au début de la nouvelle année pour un ultime échauffement avec les tests de préparation au Rallye Monte-Carlo.

Le Gallois a toutefois refusé de s’avancer sur le déroulement de sa première épreuve avec Toyota.

« Je ne pense pas à mes chances de gagner tel ou tel rallye », concluait-il. « Je n’ai pas ciblé une épreuve en particulier et il en va de même pour le championnat. Mon approche pour le Monte-Carlo est de tirer profit de cette opportunité et ce sera la même chose toute l’année. »