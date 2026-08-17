Zandvoort quitte la F1 à son sommet : ’nous voulions arrêter avant la date d’expiration’

Le Grand Prix des Pays-Bas s’apprête à tirer sa révérence à Zandvoort, au moins lors des prochaines années, après seulement six éditions depuis le retour de la Formule 1 en 2021. Son directeur Jan Lammers estime que les Néerlandais ne mesureront peut-être pas immédiatement ce que cet événement aura représenté pour leur pays, leur sport automobile et une génération de supporters réunis autour de Max Verstappen.

L’ancien pilote de Formule 1, devenu pendant plusieurs années le directeur sportif du Grand Prix des Pays-Bas, s’attend à ce que la vie reprenne rapidement son cours une fois le drapeau à damier abaissé ce week-end.

Lammers a comparé cette situation à la manière dont le public réagit après les grandes compétitions sportives, même lorsque celles-ci ont suscité une ferveur considérable pendant plusieurs semaines.

"Nous pouvons être complètement sous le charme d’une Coupe du monde pendant des semaines," a-t-il déclaré dans le podcast Paddockpraat.

"Mais cette passion peut disparaître étonnamment vite dès que l’événement s’achève, en particulier lorsque le résultat n’est pas celui espéré."

"Nous perdons la finale ou la demi-finale et c’est : ’Bon, passons à autre chose’."

Pour Lammers, le véritable bilan du retour de la Formule 1 à Zandvoort pourrait donc prendre beaucoup plus de temps à émerger. Les Néerlandais pourraient avoir besoin de plusieurs années avant de réaliser pleinement l’ampleur de ce qui a été construit depuis 2021.

"Peut-être que dans dix ans, nous réaliserons seulement ce que le Grand Prix des Pays-Bas a réellement représenté. À ce moment-là, nous nous dirons : ’Bon sang, nous avons vraiment construit quelque chose de très beau’," estime-t-il.

Si cette édition 2026 doit être la dernière du Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort dans les calendriers prévisibles de la F1 sur les prochaines années, Lammers se refuse à parler d’une disparition définitive. L’histoire de la Formule 1 a déjà montré que certaines épreuves pouvaient réapparaître après de longues périodes d’absence.

"Il ne faut jamais dire jamais," rappelle-t-il.

Lammers s’appuie notamment sur l’histoire récente du circuit néerlandais. Après le dernier Grand Prix organisé en 1985, personne n’imaginait réellement que la Formule 1 reviendrait un jour à Zandvoort. Pourtant, 36 ans plus tard, le championnat du monde y faisait de nouveau escale.

"Après 1985, nous ne pensions pas que cela se reproduirait," souligne-t-il.

Un retour reste donc théoriquement possible, mais Lammers appelle à ne pas nourrir de faux espoirs. Dans l’immédiat, aucune perspective concrète ne se dessine pour un nouveau retour de la Formule 1 aux Pays-Bas.

"Bien sûr, il y a une possibilité, mais ce ne sera pas dans un avenir proche. Nous devons être réalistes," prévient-il.

Zandvoort reste prêt en cas d’urgence

L’un des atouts du circuit de Zandvoort demeure toutefois son infrastructure modernisée. Les importants travaux réalisés avant le retour de la Formule 1 ont permis au tracé néerlandais de répondre aux exigences du championnat.

Selon Lammers, cela pourrait permettre au circuit de réagir rapidement si la Formule 1 devait un jour chercher en urgence un remplaçant pour une manche annulée.

"Le circuit est là et il répond aux exigences," explique-t-il.

Pour autant, cette possibilité ne doit pas être interprétée comme le signe d’une quelconque négociation actuellement en cours. Le circuit n’est pas en attente d’une opportunité et aucune démarche particulière n’est engagée.

"Oui oui, je clarifie tout de suite : rien n’est prévu et il n’y a aucune anticipation de quoi que ce soit !"

"Il y a une liste d’attente de dix ou quinze Grands Prix qui veulent également figurer au calendrier," rappelle-t-il.

Robert van Overdijk, directeur du Grand Prix des Pays-Bas, a également expliqué pourquoi les organisateurs ont choisi de mettre un terme à l’aventure alors que la demande reste très importante.

La décision a notamment été annoncée lors du Grand Prix d’Abu Dhabi l’an dernier, et elle répondait à une volonté assumée : ne pas attendre que l’intérêt pour l’événement commence à décliner avant de tirer sa révérence.

"Lorsque j’ai annoncé à Abu Dhabi que nous allions arrêter après cette année, l’histoire était en fait déjà celle-ci : nous voulons arrêter à notre apogée," a-t-il expliqué.

"Cela ne veut pas dire que nous n’aurions pas pu continuer pendant une année supplémentaire."

Mais le risque aurait été de repousser progressivement l’échéance jusqu’à un moment où les conditions ne seraient plus aussi favorables. Et l’avenir de Max Verstappen constitue l’une des principales inconnues.

"Si vous continuez pendant encore trois ou cinq ans et que Max arrête à un moment donné, vous ne savez pas ce qui va se passer en termes de billets vendus. Nous n’avons aucun soutien au financement. Nous devons vendre tous les billets pour rentrer dans nos frais."

Le quadruple champion du monde a joué un rôle déterminant dans le retour du Grand Prix des Pays-Bas. Sa popularité exceptionnelle dans son pays a permis à Zandvoort de devenir l’un des rendez-vous les plus spectaculaires du calendrier, avec une immense foule orange venue soutenir le pilote Red Bull.

Van Overdijk reconnaît toutefois que cet engouement ne pouvait pas être considéré comme éternel.

"À un moment donné, les personnes qui ne sont pas des purs passionnés absolus de sport automobile se disent : ’D’accord, j’ai vu ça maintenant. Quelle est la suite ?’ Et ils passent à autre chose," explique-t-il.

Cette évolution représentait donc une forme de compte à rebours pour les organisateurs. Même si la popularité du Grand Prix reste élevée aujourd’hui, il était impossible de savoir combien de temps l’effet Verstappen continuerait à attirer un public aussi nombreux.

"Vous savez donc que vous avez affaire quelque part à une date d’expiration. Nous nous sommes dit : nous allons arrêter avant d’atteindre cette date," conclut Van Overdijk.