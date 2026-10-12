Hamilton reconnaît avoir ignoré la consigne de Ferrari à tort

Lewis Hamilton a pris la parole pour la première fois depuis son Grand Prix de Singapour particulièrement frustrant, au cours duquel une décision stratégique prise à l’encontre des consignes de Ferrari lui a coûté une place sur le podium. Alors qu’il semblait en mesure de terminer troisième, le septuple champion du monde a choisi de prolonger considérablement son relais en pneus tendres, ignorant une instruction de son équipe de rentrer aux stands. Finalement sixième, le Britannique reconnaît désormais pleinement sa responsabilité et promet de rebondir dès le prochain rendez-vous à Austin.

Le Grand Prix de Singapour aurait pu permettre à Lewis Hamilton de signer un nouveau podium sous les couleurs de Ferrari. Mais une décision prise pendant la course a complètement bouleversé ses perspectives, transformant une troisième place qui semblait à sa portée en une décevante sixième position à l’arrivée.

L’élément déterminant a été son choix de rester en piste avec ses pneumatiques tendres, malgré une consigne du muret des stands de Ferrari lui demandant de rentrer pendant une période de voiture de sécurité virtuelle.

Son coéquipier Charles Leclerc avait suivi cette instruction, mais Hamilton a préféré tenter une stratégie différente, en prolongeant son relais jusqu’à atteindre 44 tours sur le même train de pneus tendres.

Sur le circuit urbain de Marina Bay, où les dépassements sont particulièrement difficiles, le Britannique espérait tirer profit de cette approche pour conserver sa position et obtenir un meilleur résultat.

Le pari s’est toutefois retourné contre lui. Avec des pneumatiques de plus en plus usés, Hamilton a progressivement perdu sa compétitivité et a finalement reculé au classement, abandonnant toute possibilité de monter sur le podium.

Il a franchi la ligne d’arrivée à la sixième place, un résultat bien inférieur à celui qu’il semblait pouvoir obtenir compte tenu du rythme affiché par sa Ferrari.

Dès la fin du Grand Prix, Hamilton avait présenté ses excuses à son équipe par radio, reconnaissant l’avoir déçue avec sa décision stratégique. Mais le Britannique n’avait pas pu expliquer publiquement les raisons de son choix dans l’immédiat.

Se sentant mal après la course, il avait été dispensé de ses obligations médiatiques habituelles, laissant Ferrari communiquer quelques déclarations en son nom. Dans celles-ci, le septuple champion du monde reconnaissait déjà avoir tiré une "leçon douloureuse" de sa décision de ne pas suivre les instructions du muret des stands.

Il a finalement pris la parole directement lundi, dans une publication sur Instagram, pour revenir sur cet épisode et assumer personnellement les conséquences de son choix.

"Hier, nous n’avons pas obtenu le résultat que nous recherchions, et c’est de ma faute," a écrit Hamilton.

"Sur un circuit où il est difficile de dépasser, il faut essayer quelque chose de différent, et j’ai choisi une stratégie qui, au final, n’a pas fonctionné. C’est une leçon douloureuse à apprendre, mais j’assume l’entière responsabilité des décisions que j’ai prises."

"Dans ce sport, toutes les décisions ne donnent pas le résultat espéré. L’important, c’est d’accepter de s’être trompé et de savoir comment aller de l’avant."

Cette prise de position intervient après un week-end où Ferrari semblait disposer d’une monoplace suffisamment compétitive pour permettre à ses deux pilotes de se battre aux avant-postes.

Charles Leclerc a d’ailleurs terminé deuxième, tandis que Hamilton a dû se contenter d’une sixième place qui ne reflète pas, selon lui, le potentiel de sa voiture.

Malgré sa déception, Hamilton estime que Ferrari peut retenir plusieurs éléments encourageants de son week-end à Singapour.

"Je suis reconnaissant envers l’équipe pour le travail qu’elle accomplit chaque week-end. La sixième place ne reflète pas le rythme dont nous disposions avec la voiture et, malgré le résultat, il y a des points positifs à retenir."

"Un immense merci aux supporters de Singapour pour leur énergie. Je vais continuer à travailler dur et je reviendrai pour me battre lors de la prochaine course."

Au-delà de la déception liée à la perte d’un podium, le résultat de Singapour a également des conséquences sur le classement du championnat du monde des pilotes.

Hamilton occupe toujours la troisième place, mais son avance sur Max Verstappen s’est considérablement réduite.

Grâce à sa deuxième victoire consécutive, obtenue de manière dominante à Singapour, le pilote Red Bull n’accuse désormais plus que huit points de retard sur le Britannique.

Cette situation accentue la pression sur Hamilton, alors que Red Bull semble avoir retrouvé une compétitivité particulièrement élevée et que Verstappen enchaîne les résultats importants.