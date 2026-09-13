Wolff savoure le succès d’Antonelli : ’Les dieux de la course étaient enfin avec nous’

Mercedes a connu une journée particulièrement réussie à Madrid, avec la victoire de Kimi Antonelli et la cinquième place de George Russell au terme d’un Grand Prix d’Espagne marqué par une neutralisation à la VSC et les choix stratégiques. Pour Toto Wolff, cette fois, les circonstances ont clairement souri à son équipe, qui a parfaitement réagi au déploiement de la voiture de sécurité virtuelle pour permettre à son jeune pilote de prendre une option décisive sur la victoire.

Mercedes avait régulièrement eu le sentiment de manquer de réussite cette saison lorsque les voitures de sécurité virtuelles ou les voitures de sécurité entraient en piste. À Madrid, la situation s’est enfin inversée, avec un timing presque idéal pour l’équipe allemande.

"Nous avons surtout manqué de chance avec les VSC et les voitures de sécurité cette année. Aujourd’hui, la chance a tourné en notre faveur : nous avons littéralement fait rentrer Kimi au moment où la VSC a été déployée. Les dieux de la course étaient enfin avec nous !"

Antonelli a ainsi pu bénéficier d’un arrêt au stand particulièrement bien synchronisé, tandis que McLaren a vu sa stratégie bouleversée. Wolff estime cependant que la victoire ne doit rien au seul facteur chance : Mercedes a également su prendre les bonnes décisions et les communiquer extrêmement rapidement à son pilote.

"C’est dommage pour McLaren, car ils étaient rapides. Mais Kimi a piloté extrêmement bien. Il avait le bon rythme aujourd’hui, et on a pris les bonnes décisions. Entre le moment où on a décidé de rentrer et le moment où Bono lui a dit, il n’y a eu que quelques secondes, donc on est fiers de cela."

Le directeur de Mercedes a ensuite détaillé le fonctionnement de son groupe chargé de la stratégie et la manière dont l’information concernant la neutralisation a circulé jusqu’à Antonelli.

"Le processus a très bien fonctionné aujourd’hui. Le groupe chargé de la stratégie gardait la VSC à l’esprit. Quelqu’un a dit : ’L’Aston Martin ne va pas dégager rapidement’, l’information est passée du groupe stratégie à Bono [Pete Bonnington], Bono a vérifié, puis a transmis l’info à Kimi. Tout cela en l’espace de trois secondes."

Wolff reconnaît d’ailleurs que McLaren devait choisir entre protéger sa position et tenter un pari plus ambitieux, Norris arrivant vers l’entrée des stands sans VSC encore déclenchée.

"Il y a deux écoles : soit on rentre aux stands et on perd la tête de la course, soit on le laisse en piste un moment en espérant un drapeau rouge ou un incident. Je pense qu’ils voulaient jouer la victoire, tout comme Ferrari."

Wolff impressionné par le sang-froid d’Antonelli

Au-delà de la stratégie, Wolff a surtout tenu à mettre en avant la prestation d’Antonelli. Le jeune Italien a une nouvelle fois affiché un calme impressionnant, y compris dans les dernières boucles lorsque la pression était maximale.

"Je le trouve cool, parfois même un peu trop ! Quand il frôle le mur à cinq tours de la fin et qu’il demande à la radio de ’vérifier la voiture’, on se dit : ’Sérieux ? Encore ?’ Entre les lignes blanches et les murs il nous fait peur... Mais c’est peut-être ainsi qu’il parvient à rester concentré dans sa bulle."

"Sa jeunesse l’aide énormément, il n’a que 20 ans. Il pourrait rester dans ce sport pendant vingt ans et saisir de nombreuses opportunités. Il dépasse largement toutes nos attentes, ainsi que les siennes. Il se laisse porter par le moment."

"Je pense qu’il y a aussi une part de génétique. On naît avec ce calme olympien ou pas. On le constate déjà dans les catégories de promotion ou en karting : certains gèrent la pression plus facilement. Lui a porté cela à un tout autre niveau. On parle de Formule 1, après tout. On voit des pilotes s’effondrer en Formule 2."

"Il suit simplement sa propre voie. On lui a dit : ’C’est une course où il faut rallier l’arrivée et marquer des points, que ce soit la 2e ou la 5e place, peu importe, l’essentiel est de ramener la voiture au bout. C’est ce qu’il fait, tout en étant rapide."

Malgré sa satisfaction, Wolff n’a pas totalement épargné le nouveau circuit madrilène. Le patron de Mercedes apprécie le tracé et son caractère, mais estime que des améliorations devront être apportées dès la saison prochaine, notamment pour favoriser les dépassements.

"Un mot sur ce circuit, j’adore mais... ils ont été très bons pour faire un tel circuit, pour l’an prochain il faudra davantage d’opportunités de dépassements mais ils le savent. Et hormis cela, c’était incroyable."

Mercedes repart donc de Madrid avec une situation particulièrement favorable aux championnats. Mais Wolff refuse catégoriquement de laisser son équipe se projeter trop loin ou de commencer à célébrer prématurément la position d’Antonelli.

"Kimi est tranquille à ce sujet, et on ne parle pas du championnat. On se concentre sur ce qu’on a à faire, il est très jeune mais ça ne l’atteint pas mentalement."

"Il a tout de même un coéquipier capable d’aller très vite. En tant qu’équipe, nous avons bien progressé. Nous ne voulons pas relâcher nos efforts, nous montrer trop confiants ou nous relâcher prématurément. C’est de la course automobile. C’est un sport mécanique et des défaillances peuvent survenir. Nous ne regardons pas les points."

La réussite semble pourtant totale pour Antonelli ? Russell a indiqué qu’il ne pensait plus au titre avec un écart de 81 points et 8 courses encore à disputer, si Imola remplace bien les deux derniers Grands Prix.

"C’est toujours dangereux de dire cela, car au moment où vous dites que tout est fantastique, vous faites des erreurs. On garde les pieds sur terre, la situation est solide au championnat et on doit continuer comme ça."