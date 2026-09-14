Verstappen n’a pas changé d’avis : c’est Hamilton le coupable !

Cette 2e place à Madrid semble presque inespérée pour Max Verstappen, qui avait tant souffert en essais libres, le vendredi, sur ce nouveau tracé au calendrier. Mais à la faveur d’une qualification réussie (3e place) et des déboires stratégiques de Lando Norris, le pilote Red Bull a livré une course solide, sans aucune faute, lui permettant de finir à la 2e place. Il faut dire aussi que le peu d’opportunité de dépassements lui a permis de tenir face à la remontée du même Lando Norris en fin de course. Mais il ne digère pas le départ face à Lewis Hamilton...

Max Verstappen a donc, une fois de plus, maximisé le potentiel de sa Red Bull, et il le savait pertinemment au moment de s’exprimer devant les journalistes.

« Oui, tout d’abord, c’est un très bon résultat, et pas seulement solide. »

Mais la course du Néerlandais aura été bien agitée au départ : après avoir dépassé, hors-piste, Lewis Hamilton, le pilote Red Bull a été sommé de rendre sa place par son muret des stands. Une concession qui l’a cependant fait sortir de ses gonds dans un premier temps, au point de jurer dans sa radio.

Il a ensuite obtempéré, mais comme Lewis Hamilton avait été aussi dépassé par Andrea Kimi Antonelli, ce sont finalement deux voitures que Max Verstappen a dû laisser passer !

Le pilote Red Bull peut-il revenir sur ces incidents du départ ? Admet-il, à froid, avoir été trop agressif et comprendre sa consigne d’équipe ? Ou bien pense-t-il toujours que Lewis Hamilton est fautif ?

« Au départ, le tracé du circuit avec beaucoup de dégagements en asphalte fait que les gens prennent évidemment des risques en abordant le virage 1. J’ai vu que Lewis a mordu sur le vibreur, puis il a rebondi assez lourdement sur la piste. Si j’étais resté là, il y avait un grand risque de collision, et on ne veut évidemment pas ça au départ, j’ai donc choisi de couper par le virage 2. »

Max Verstappen n’a donc toujours pas changé d’avis ! Il pense donc que la consigne de l’équipe reste stupide ?

« L’équipe m’a bien sûr dit de rendre la position, ce qui signifiait en réalité deux positions. Ensuite, j’ai simplement essayé de faire ma course, mais il était assez clair que Lando en particulier, mais aussi Kimi, étaient un peu plus rapides que moi. Mais Lando n’a pas eu de chance avec la VSC, ce qui fait qu’il s’est retrouvé derrière nous, et c’est tout. Après ça, on ne peut pas dépasser. »

Mais si Max Verstappen n’avait pas laissé passer Andrea Kimi Antonelli, il aurait viré en tête après la voiture de sécurité virtuelle et suite à la stratégie ratée de Lando Norris… Est-ce donc une victoire qui lui a échappé ?

« J’aurais eu des dégâts au départ si j’étais resté sur la piste, donc la victoire n’était de toute façon pas à l’ordre du jour. C’est aussi simple que cela. J’ai juste fait mon truc au virage 1, mais Lewis a tenté une manœuvre sur les deux premiers et a talonné sur le vibreur, ce qui l’a fait rebondir sur la piste, c’est pourquoi j’ai dû sortir des limites. Si j’étais resté là, il y aurait eu contact de façon certaine. Ma course aurait donc potentiellement pu se terminer au virage 2, et c’est pourquoi je suis heureux d’être là où nous en sommes. »

Cet incident lié à la voiture de sécurité virtuelle vaut de sévères critiques à la FIA aujourd’hui. Faut-il revoir ce système ? Déclencher bien plus précocement une voiture de sécurité virtuelle voire une safety car ?

« Eh bien, ce que Lando a dit. Moi aussi j’ai gagné des courses grâce à cela, et j’en ai perdu à cause de cela. Oui, c’est extrêmement douloureux pour Lando de perdre une victoire dans ce cas. Parfois, on peut se dire : "Oh, tu pourrais perdre des points", mais cette fois, c’est une victoire. Oui, ce n’est vraiment pas agréable. Malheureusement, beaucoup de pilotes ont connu ça : on gagne parfois, on perd parfois. Est-ce que ça peut être amélioré ? Probablement que oui, à l’avenir. Nous en parlerons probablement lors du prochain briefing et verrons s’il y a quelque chose à faire. Mais malheureusement, oui, dans le passé et dans l’histoire, c’est arrivé assez souvent. »

Une Red Bull toujours en retrait selon Max Verstappen

À la régulière, et sur un tracé où il serait possible de dépasser, Max Verstappen n’aurait donc pas fini 2e à l’entendre… Et il confirme.

« Nous sommes encore pas mal en retrait. C’est un mélange de beaucoup de choses. Certainement un peu le déploiement de l’énergie, mais aussi la voiture en elle-même que nous devons encore améliorer, car lorsque Lando était derrière moi, il volait. Il était beaucoup plus rapide, mais en raison de la nature du circuit, il n’a pas pu passer. »

« Oui, nous avons maximisé le résultat. Probablement un peu chanceux avec la situation malheureuse de Lando car je n’avais pas le rythme de Kimi et je n’avais absolument pas celui de Lando. Nous sommes sur le podium et c’est, bien sûr, fantastique, mais il nous en manque encore un peu pour vraiment nous battre pour la victoire. Cela a pu donner l’impression que nous étions dans la lutte pour la victoire, mais c’était davantage parce que Kimi était retardé par Charles. Dès qu’il a eu l’air libre, il m’a de nouveau distancé et j’étais occupé avec Lando derrière moi. Mais ici, si l’on roule juste un peu au milieu, on ne peut pas dépasser. »

« Nous profitons parfois un peu de la malchance des autres, mais nous essayons aussi de vraiment maximiser et parfois, oui, de légèrement surperformer. Et c’est bien. C’est la seule chose que nous pouvons faire pour le moment. Nous devons maintenant faire en sorte que notre package, notre package global, devienne un peu plus fort pour être réellement en mesure de nous battre pour la victoire. »