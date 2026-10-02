Mercedes F1 piégée par ses évolutions après l’un de ses pires vendredis de 2026

George Russell a livré ses premières impressions sur le pack d’évolutions majeur de Mercedes, après l’avoir étrenné lors des essais du vendredi du Grand Prix de Bahreïn de Formule 1, organisé en Malaisie. Mercedes a apporté à Sepang sa première mise à jour substantielle depuis le Grand Prix du Canada fin mai. Des évolutions que Bradley Lord a jugé positives mais qui ont un peu piégé l’équipe en attendant de mieux les comprendre.

La W17, qui a dominé le plateau jusqu’ici en 2026, a bénéficié de modifications majeures au niveau du fond plat, de la suspension arrière et de la carrosserie. Toutefois, Mercedes a connu un début de week-end difficile en Malaisie, George Russell et le leader du championnat Andrea Kimi Antonelli ne signant que les septième et huitième temps lors de la deuxième séance d’essais.

Interrogé sur sa capacité à évaluer les changements introduits par Mercedes après les essais du vendredi, Russell a répondu : "Je ressens l’appui aérodynamique dans certains virages, mais la surchauffe et la dégradation des pneus prennent le pas sur tout le reste. Nous devons donc régler ce problème d’ici demain. Cela relève davantage des réglages que de l’évolution elle-même, nous aviserons ensuite."

Ce serait une immense surprise de voir Mercedes se qualifier aussi loin dans le classement qu’elle l’a été lors des essais du vendredi, mais Russell estime que l’équipe aura fort à faire, soulignant le rythme impressionnant de Max Verstappen (Red Bull) et des McLaren.

"Pour l’instant, Verstappen semble très rapide et le rythme de course des McLaren paraît excellent, mais... il ne faut jamais dire jamais."

"C’était en tout cas une expérience très cool de piloter sur ce circuit, c’est un endroit légendaire. Dans ces conditions, la dégradation est énorme pour tout le monde et la voiture fonctionne dans une fenêtre très différente. On n’a pas encore mis la voiture où elle doit être, et on doit donc faire des ajustements."

Kimi Antonelli, 8e chrono du jour, estime "avoir connu une première journée en piste satisfaisante ici en Malaisie."

"Le circuit international de Sepang est incroyable à piloter ! C’est un tracé rapide et fluide, vraiment génial. Nous avons pu enchaîner les tours lors des deux séances et suivre un programme complet. Nous avons récolté une grande quantité de données, utiles aussi bien pour comprendre la nouvelle évolution apportée ici que pour nous aider à progresser tout au long du week-end."

"Il nous reste toutefois encore beaucoup de travail. Les Red Bull semblent être les plus rapides, aussi bien sur un tour lancé qu’en rythme de course, tandis que McLaren et Ferrari se montrent également compétitives, notamment avec une charge de carburant plus élevée."

"L’adhérence de la piste était assez faible aujourd’hui, mais elle devrait s’améliorer d’ici samedi et dimanche. Nous allons travailler dur ce soir pour trouver des pistes d’amélioration et donner le meilleur de nous-mêmes lors des qualifications demain après-midi."

Bradley Lord, directeur adjoint de l’équipe, a confirmé à quel point la journée avait été délicate pour l’écurie, bien que les pilotes aient bouclé un total de 56 tours lors des Essais Libres 2.

"C’est probablement l’un de nos vendredis les plus difficiles de la saison jusqu’à présent, et la hiérarchie semble bien plus proche de ce que nous avons connu en Hongrie, par exemple, que de la situation du week-end dernier à Bakou," a admis Lord.

"Les retours des pilotes sont positifs [concernant les évolutions]. Ils ressentent davantage d’appui dans les virages rapides et ce genre de choses. Nous devons nous assurer d’exploiter la voiture dans sa configuration optimale avec ces nouveautés. Il y aura beaucoup de travail ce soir pour analyser les données et vérifier que nous procédons correctement sur tous les points."

"Par ailleurs, nous n’avons pas la possibilité de revenir en arrière concernant ces évolutions ce week-end. Il y a peut-être des choses qui nous inquiètent mais nous sommes piégés et nous devons donc faire avec ce que nous avons et en tirer le meilleur parti."

"Les longs relais semblent très serrés. Verstappen a probablement dominé le plateau lors des EL1 et des EL2, quel que soit le type de pneus, mais la lutte s’annonce très, très disputée juste derrière lui. Nous sommes donc en plein dans le match et, avec quelques améliorations, nous pourrons franchir une nouvelle étape."