Monaco pourrait accueillir la nouvelle star de la F1, un 14e pilote l’envisage

Kimi Antonelli pourrait prochainement rejoindre la longue liste des pilotes de Formule 1 installés à Monaco. Le leader du championnat avec Mercedes réfléchirait en effet à un déménagement dans la Principauté, selon le prince Albert II. Né à Bologne et actuellement domicilié à Saint-Marin, l’Italien avait déjà quitté le domicile familial à mesure que sa carrière s’accélérait, et pourrait désormais franchir une nouvelle étape en s’établissant dans le lieu de résidence privilégié des pilotes de la grille.

La possibilité d’une arrivée d’Antonelli à Monaco a directement été évoquée par le prince Albert lors d’un entretien accordé au Corriere della Sera.

Le pilote Mercedes, dont l’ascension en Formule 1 s’est accompagnée d’une évolution rapide de son quotidien loin de sa famille, réfléchirait ainsi à quitter Saint-Marin pour rejoindre la Principauté.

"Kimi Antonelli pense lui aussi à s’installer à Monaco," a affirmé le prince Albert.

Une telle décision rapprocherait Antonelli de nombreux autres acteurs de la Formule 1 qui ont choisi Monaco comme lieu de résidence.

L’Italien, né à Bologne, vit actuellement à Saint-Marin après avoir quitté le domicile familial au fur et à mesure que sa carrière en F1 prenait de l’ampleur. Désormais leader du championnat au volant de sa Mercedes, il pourrait donc envisager une nouvelle évolution de sa situation personnelle.

La question dépasse toutefois le seul cadre de la Formule 1. Monaco attire également de nombreuses personnalités majeures du sport italien, parmi lesquelles la star du tennis Jannik Sinner.

Interrogé sur les raisons poussant autant de sportifs de premier plan à choisir la Principauté, le prince Albert n’a pas nié l’importance de l’aspect financier, avec des impôts très faibles.

Il estime néanmoins que réduire l’attractivité de Monaco à cette seule dimension serait insuffisant.

Selon lui, ses discussions avec les sportifs concernés font ressortir plusieurs autres facteurs déterminants, allant des conditions de vie à la sécurité.

"Bien sûr, il y a l’aspect économique, mais en discutant avec eux, je comprends qu’une grande partie de l’attractivité de notre pays tient à la qualité de vie, au climat et, surtout, à la sécurité," a-t-il expliqué.

Quels sont les pilotes déjà résidents à Monaco ?

Pour la grille actuelle, une très grosse partie du plateau réside à Monaco. 13 des 22 pilotes titulaires ont une résidence officielle dans la Principauté.

La liste est la suivante : Charles Leclerc, évidemment Monégasque, Lewis Hamilton, Lando Norris, Oscar Piastri, George Russell, Max Verstappen, Carlos Sainz, Alexander Albon, Liam Lawson, Oliver Bearman, Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto et Valtteri Bottas.

Il y a cependant une petite incertitude concernant Fernando Alonso. Certains le présentent également comme résident monégasque et il y réside depuis 2020, mais il possède d’autres résidences et il n’est pas certain que l’Espagnol a choisi Monaco comme résidence principale. Il est actuellement domicilié à Saint-Marin.

À noter que Pierre Gasly, Isack Hadjar et Esteban Ocon ne résident actuellement pas à Monaco : les deux premiers vivent officiellement en Italie, même si Hadjar a aussi pris une maison à côté de l’usine Red Bull en Angleterre, tandis qu’Ocon réside en Suisse.