McLaren maudit une VSC ’cruelle’ : ’nous avions la course en poche’ au Madring

McLaren semblait avoir toutes les cartes en main pour s’imposer lors du premier Grand Prix de Formule 1 à Madrid. Parti de la pole position, Lando Norris avait rapidement pris le large et disposait d’un rythme nettement supérieur à celui de ses rivaux. Mais une neutralisation sous voiture de sécurité virtuelle est venue anéantir l’avantage du Britannique, dont l’écurie a finalement dû se contenter de la troisième place derrière Kimi Antonelli et Max Verstappen.

Interrogé sur le rôle des VSC, qui peuvent parfois offrir une opportunité stratégique considérable mais aussi se révéler particulièrement cruelles, Zak Brown n’a pas caché sa frustration face au scénario vécu par McLaren.

"Elles ont été cruelles à deux reprises aujourd’hui. Je veux dire, Lando avait pris le large, l’équipe a fait un excellent travail. La VSC est intervenue quelques secondes trop tard pour notre passage devant les stands, puis s’est terminée quelques secondes avant que nous puissions en profiter."

"Nous ne pouvions donc rien y faire. C’était formidable d’entendre le message radio de Lando : il a pris la chose avec philosophie. Je pense que nous avions la course en poche avec, disons... 20 ou 25 secondes d’avance."

Le Britannique avait effectivement semblé intouchable dans la première partie du Grand Prix. Alors que Kimi Antonelli finira par décrocher la victoire pour Mercedes, Brown estime que Norris disposait du meilleur rythme en piste et avait construit son avantage tout en contrôlant l’usure de ses pneumatiques.

"Lando a dominé les débats, il s’était détaché tout en gérant sa course. L’usure des pneus était excellente. Oui, il évoluait dans une autre catégorie, c’est juste regrettable. Il repart avec un trophée, mais c’est celui de la troisième place, pas de la première."

Andrea Stella, directeur de McLaren F1, partage cette analyse. Pour lui, le résultat final ne reflète absolument pas la performance de son équipe au cours de cette course.

"On partait de la pole position, on menait la course et on avait un très bon rythme. Ca aurait dû être une victoire avec de nombreuses secondes et c’est une troisième place. La réalité est qu’il y a des éléments que l’on peut contrôler et d’autres non. Le timing de la voiture de sécurité virtuelle était trop tard de quelques secondes pour que Lando rentre, et elle est partie trop tôt pour qu’il puisse rentrer par la suite."

McLaren a donc subi les deux scénarios les plus défavorables : la première VSC est apparue juste après le passage de Norris devant l’entrée des stands, tandis que la neutralisation suivante s’est achevée avant qu’il puisse en tirer parti.

Stella préfère toutefois retenir la compétitivité affichée par la MCL40 sur un nouveau circuit et dans des conditions différentes. Le résultat est décevant, mais la performance pure constitue à ses yeux une source de confiance pour les prochaines épreuves.

"Mais je veux penser que le message positif est que McLaren est très compétitive sur de nombreux circuits différents, et nous encaissons cela. Aujourd’hui on était trop rapides pour gagner, car si on avait été plus lents, on aurait pu s’arrêter ! Donc on aura le sourire pour la suite de notre saison."

McLaren aurait-elle dû rester en piste ?

La décision de McLaren de s’arrêter au moment de la fin de la VSC pouvait naturellement être remise en question après coup. Fallait-il conserver Norris en piste avec ses pneus mediums usés et tenter de défendre sa position, plutôt que de s’arrêter alors que la fenêtre stratégique avait été manquée ?

Pour Stella, la réponse est relativement claire. Rester en piste aurait certes permis d’éviter un arrêt immédiat, mais aurait placé Norris dans une situation défavorable avec des pneumatiques déjà affectés par le graining.

"La logique est que si l’on reste en piste, vous avez des pneus mediums usés qui commencent à avoir du graining, et vous vous arrêtez ensuite pour ressortir derrière des gens qui se sont déjà arrêtés. Cela aurait été une course similaire à Leclerc, mais avec un arrêt plus tôt à cause des mediums. Il n’y avait pas d’options pour reprendre la tête, on doit accepter que le timing était très malchanceux, et c’était une course très positive. On ne peut pas tout contrôler, mais ce qu’on peut contrôler nous rend très optimistes pour le futur."