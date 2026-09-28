Loin de la grille, Kvyat est de retour chez Alpine F1

Alpine F1 peut compter cette saison sur un renfort aussi expérimenté que discret et inattendu pour accompagner son retour aux avant-postes du milieu de grille. Daniil Kvyat, ancien pilote Red Bull et auteur de plusieurs podiums en Formule 1, a secrètement retrouvé l’équipe d’Enstone afin d’occuper un rôle de pilote de développement en simulateur. Une collaboration jusqu’ici restée largement sous les radars, mais dans laquelle le Russe aurait déjà joué un rôle important lors de plusieurs week-ends compliqués.

Kvyat connaît évidemment très bien l’environnement de la Formule 1. Entre 2014 et 2020, il a pris le départ de 110 Grands Prix, essentiellement au sein des différentes structures de Red Bull.

Après ses débuts chez Toro Rosso, il avait été promu chez Red Bull avant de connaître plusieurs changements de baquet au sein de la filière autrichienne. Sa carrière avait également été interrompue pendant la saison 2018, année durant laquelle il avait rejoint Ferrari en qualité de pilote de simulateur.

Son histoire avec Enstone n’est pas totalement nouvelle non plus. Après avoir quitté définitivement la grille de Formule 1 à l’issue de la saison 2020, Kvyat avait rejoint Alpine dès 2021 en tant que pilote de réserve.

Cinq ans plus tard, il est donc revenu au sein de la structure britannique, cette fois avec une fonction essentiellement tournée vers le simulateur. Alpine a cependant gardé cette collaboration particulièrement discrète depuis le début de la saison.

Kvyat partage les responsabilités dans le simulateur avec les pilotes de réserve de l’équipe, Paul Aron et Kush Maini. Son travail concerne aussi bien le développement de la monoplace que le soutien direct apporté à l’équipe pendant les week-ends de Grand Prix.

Cette deuxième mission devient notamment importante lors des manches lointaines du calendrier. Lorsque Aron doit être physiquement présent sur le circuit pour assurer son rôle auprès de l’équipe, Kvyat peut prendre le relais à Enstone afin de poursuivre le travail dans le simulateur. L’ancien pilote Red Bull devient alors un élément du dispositif permettant à Alpine de tester rapidement différentes pistes de réglages et d’accompagner l’équipe présente sur le circuit.

Un lien direct avec Gasly pendant les Grands Prix

Kvyat possède également un autre avantage : sa relation avec Pierre Gasly. Les deux hommes se connaissent particulièrement bien puisqu’ils ont été équipiers au sein de l’équipe junior de Red Bull. Ils entretiennent toujours de bonnes relations, ce qui facilite les échanges directs pendant les week-ends de course.

Lorsque Kvyat travaille dans le simulateur, il reste ainsi en contact avec Gasly afin de partager directement ses retours et de comparer les sensations du pilote en piste avec les solutions testées virtuellement à Enstone. Cette communication permet d’accélérer le travail entre le circuit et l’usine, particulièrement lorsque l’équipe doit corriger rapidement une mauvaise direction prise dans les réglages.

Et le travail de Kvyat aurait déjà eu une influence concrète sur plusieurs Grands Prix cette saison. Le Russe aurait notamment joué un rôle significatif dans les redressements opérés par Alpine au cours des week-ends du Japon et du Canada. Dans les deux cas, son travail dans le simulateur aurait participé aux changements permettant à l’équipe d’améliorer sa situation au fil du week-end.

Cette contribution intervient alors qu’Alpine connaît une saison 2026 nettement plus convaincante. Le changement de réglementation et surtout le passage au groupe propulseur Mercedes ont permis à l’équipe française de retrouver la tête du milieu de grille, après plusieurs campagnes particulièrement difficiles.

Dans ce contexte, le travail réalisé en coulisses devient d’autant plus important que les écarts sont extrêmement faibles entre les équipes. L’expérience de Kvyat, qui a connu plusieurs générations de Formule 1 et travaillé aussi bien pour Red Bull que pour Ferrari et Alpine, représente donc un outil supplémentaire pour l’équipe d’Enstone.

Une carrière loin de la F1 particulièrement variée

Kvyat n’a cependant pas cessé de piloter depuis la fin de sa carrière de titulaire en Formule 1. Le Russe a multiplié les expériences dans différentes disciplines et avec des machines très différentes. Il a notamment piloté ou effectué des essais en NASCAR, en Endurance au plus haut niveau et en Formule E.

Kvyat a également participé à une expérience plus inhabituelle à Abu Dhabi, où il a servi de pilote de référence lors d’une confrontation face à une voiture autonome. Cette saison, son programme de compétition se déroule principalement au Japon. L’ancien pilote de F1 participe au championnat Super GT dans la catégorie GT300, où il partage sa voiture avec le très expérimenté Takashi Kogure.

Le duo occupe actuellement la 16e place du championnat. Son meilleur résultat de la saison dans sa catégorie est une sixième place.