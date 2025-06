Wolff ne partage pas les peurs de Leclerc pour les F1 de 2026

Toto Wolff a abordé en Autriche, lors de la conférence de presse, le sujet de la révolution réglementaire de 2026.

Charles Leclerc a émis des doutes sur le plaisir de pilotage des nouvelles monoplaces l’an prochain.

Le directeur de Mercedes F1 est-il inquiet aussi pour le ’fun’ ressenti par les pilotes l’an prochain ? Faut-il revoir en urgence le règlement et abaisser la part de l’électrique, comme le demande Red Bull ?

« Les fans doivent prendre plaisir à regarder la Formule 1, et la Formule 1 doit rester fidèle à elle-même, c’est-à-dire un sport de haute performance. Le meilleur homme et la meilleure machine gagnent. C’est donc ce que nous devons offrir : de belles courses. »

« Certaines voitures ont été amusantes à piloter pour les pilotes. Certains pneus ont été amusants, d’autres non. Donc, d’une certaine manière, tout le monde s’y habituera. »

Visiblement, Toto Wolff dément Charles Leclerc et estime qu’il est urgent… d’attendre.

« En regardant les simulations, il est très difficile de savoir exactement comment ce sera. C’est une nouvelle réglementation très exigeante pour faire durer ces niveaux d’énergie tout au long du tour sur certaines pistes, ce qui est clairement un défi. »

« Mais le rythme de l’innovation est énorme, et cela a toujours été le cas en Formule 1. Nous sommes sur la bonne trajectoire. Conduire ces voitures, oui, il y aura des pistes atypiques qui seront très, très différentes de ce que l’on connaît. »

« Demandez à un pilote une bonne voiture, donnez-lui les pneus les plus solides, avec le plus d’adhérence, qui se dégradent le moins, 1000 chevaux, un V12 atmosphérique, et c’est ce qu’il adorera. Nous sommes simplement dans une ère différente. »