Comment Mercedes F1 a subi le mauvais week-end de Piastri

Le directeur technique de Mercedes F1, James Allison, a expliqué comment le week-end difficile d’Oscar Piastri sur le Circuit des Amériques a eu des répercussions directes sur l’équipe allemande et empêché George Russell d’exploiter pleinement le rythme de sa W16.

Le Britannique a terminé le Grand Prix des États-Unis en sixième position, une place derrière le leader du championnat pilotes, après avoir passé la majeure partie des 56 tours de course derrière sa McLaren MCL39.

Cela a donné l’impression que Russell et Mercedes avaient perdu la vitesse qui lui avait permis de terminer deuxième au Sprint le veille.

Cependant, l’écurie a analysé les données d’Austin et a depuis expliqué que Russell avait simplement été empêché d’exploiter le véritable potentiel de sa Mercedes.

"Tout le monde modifie sa voiture entre le sprint et les qualifications pour le Grand Prix.

"Nous aussi, nous avons apporté quelques modifications mineures à notre propre voiture afin de la rendre plus compétitive lors des qualifications, après avoir appris un peu plus au fil du week-end."

"Mais tout le monde fait cela, vous pouvez obtenir de très bons changements en termes de compétitivité avec de la chance si vous faites tous les bons ajustements."

"Mais nous n’avons pas vraiment apporté de changements importants sur notre propre voiture à la suite de ce que nous avons fait lors du Sprint. Je ne peux pas me prononcer sur ce que les autres ont fait."

"Lors de la course sprint, nous avions Verstappen devant nous. Et on pouvait voir que George était capable de suivre Verstappen et de faire une bonne course."

"Mais dans la course principale, nous avons pris un bon départ, mais nous ne sommes pas bien sortis du premier virage. Nous nous sommes ensuite retrouvés coincés derrière Piastri, qui connaissait un week-end difficile. Nous étions alors en quelque sorte bloqués sur le rythme de Piastri."

"La compétitivité dépend donc beaucoup plus de la voiture que vous suivez que de la performance de votre propre voiture dans l’air libre."