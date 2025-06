Avec ses évolutions, Red Bull s’accroche toujours à son ’espoir’ de titre en 2025

Red Bull garde « l’espoir » que Max Verstappen puisse s’accrocher à ses chances de remporter un cinquième titre consécutif de champion du monde des pilotes.

L’équipe a déjà abandonné le titre des constructeurs, reconnaissant non seulement la domination de McLaren, mais aussi l’absence d’un coéquipier compétitif à aligner aux côtés du quadruple champion du monde.

Cependant, même Verstappen insiste sur le fait qu’il ne se considère pas comme un véritable challenger au classement des pilotes, qualifiant de "miracle" le fait qu’il soit troisième "pas trop loin encore" derrière les deux McLaren.

Le Dr Helmut Marko, conseiller de Red Bull en F1, admet ouvertement que le principal problème réside dans la maniabilité et les bons réglages complexes à trouver pour la RB21.

"Nous avons constaté avec McLaren et Alex Dunne que leur voiture est beaucoup plus facile à piloter et beaucoup plus efficace," dit-il au Red Bull Ring.

"Disons-le ainsi : chez nous, tout doit être parfait à 100% pour avoir une chance de les battre."

Red Bull et Ferrari soupçonnent cependant que les McLaren manquaient d’essence vendredi, ce qui rend leur avantage en Autriche plus important qu’il ne l’est en réalité.

Marko espère également que Lando Norris pourrait bien faire mieux que le leader du championnat, Oscar Piastri. De quoi resserrer l’écart en tête et profiter à Verstappen.

"Il est clair que Norris est le pilote le plus rapide," ajoute Marko avant les essais libres ce samedi puis les qualifications.

Du côté de Red Bull, la voiture 2025 bénéficie d’un nouveau plancher ce week-end, et une autre petite évolution est prévue pour Silverstone le week-end prochain.

"Cette évolution correspond plus ou moins à nos attentes," confirme Marko.

"Ce n’est pas un grand pas en avant, mais nous allons dans la bonne direction, et cela nous donne de l’espoir."

Un problème potentiel aurait pu être l’absence de Gianpiero « GP » Lambiase, célèbre et fidèle ingénieur de course de Verstappen, resté en Grande-Bretagne pour des raisons personnelles non divulguées.

Simon Rennie, autre visage familier du paddock, a été mobilisé exceptionnellement alors qu’il avait récemment choisi pour un poste plus compatible avec sa vie de famille, à l’usine.

"Je pense qu’ils ont pris un excellent départ," a déclaré Christian Horner, interrogé sur le duo temporaire Verstappen-Rennie.

"Nous savons que Simon a beaucoup d’expérience. Avec quelqu’un avec ses qualités sur le muret, c’était une décision logique et sans heurts."