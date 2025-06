Autriche, EL3 : Les pilotes McLaren F1 résistent à Verstappen et aux Ferrari

Le Grand Prix d’Autriche est proche d’atteindre le paroxysme de la tension, qui arrivera cet après-midi avec les qualifications, qui seront à suivre en direct sur notre site à 16H. Sur le circuit le plus court de l’année en termes de chrono, de grosses surprises pourraient arriver.

En attendant, les pilotes ont une dernière heure d’essais pour se préparer et optimiser leur voiture pour la performance sur un tour chrono. Avec une météo au beau fixe sur les collines de Styrie, la chaleur est au rendez-vous, notamment sur l’asphalte.

Les pilotes McLaren F1 ont dominé les EL2, tandis que George Russell avait signé le meilleur temps des Essais Libres 1. Mais il ne faut évidemment pas écarter Max Verstappen comme candidat à la pole position.

Les pilotes Ferrari étaient un peu plus en retrait mais, là aussi, des progrès sont possibles alors que la Scuderia continue à apprendre à exploiter son tout nouveau plancher. Derrière, l’accession au top 10 semble ouverte à plusieurs équipes, parmi lesquelles Racing Bulls, Aston Martin et Williams, voire Sauber.

12h15 : Aucune perturbation météo n’est à prévoir pour les deux journées restantes de roulage sur le Red Bull Ring, avec des températures de piste dépassant les 40 degrés prévues.

12h24 : La température de piste est pour l’instant de 32 degrés, mais elle devrait être plus élevée en qualifs, ce qui rend la préparation légèrement délicate, car pas parfaitement fidèle.

12h30 : Feu vert ! Les EL3 du GP d’Autriche sont lancés.

12h35 : Fernando Alonso est le premier à prendre la piste. Max Verstappen est également en piste en gommes dures.

12h38 : Verstappen signe le premier chrono en 1’06"131.

12h40 : Franco Colapinto se place deuxième en pneus mediums à plus d’une seconde.

12h42 : Verstappen améliore en 1’05"818, et Pierre Gasly se place deuxième à près d’une seconde.

12h45 : Verstappen améliore en 1’05"568, toujours en durs.

12h47 : Lando Norris sort en pneus tendres et prend le meilleur chrono en 1’05"412, tandis que Yuki Tsunoda se place troisième à une demi-seconde de Verstappen. Lance Stroll et Fernando Alonso sont dans le top 5 en pneus mediums.

12h48 : Charles Leclerc prend la piste, tandis qu’Oscar Piastri se lance sur son premier chrono.

12h50 : Piastri se place troisième tandis que Leclerc se rate et avorte son tour.

12h52 : Norris prend la main en 1’04"888.

12h53 : Lewis Hamilton se place deuxième à 0"453 de Norris, tandis que les Mercedes prennent la piste.

12h55 : George Russell prend le huitième temps juste derrière un joli chrono d’Oliver Bearman. Andrea Kimi Antonelli est 12e après une erreur.

12h57 : Les Sauber sont bien classées, Gabriel Bortoleto et Nico Hülkenberg étant provisoirement sixième et septième. Verstappen repart en piste en pneus durs, alors que Tsunoda s’est placé devant lui.

13h01 : Russell remonte troisième et Antonelli sixième. Les Williams sont dixième et 11e, juste derrière les Sauber.

13h04 : Leclerc est cinquième.

13h07 : Piastri a fait une erreur et demande à son équipe de vérifier le plancher de sa MCL39.

13h08 : Le Monégasque fait encore mieux et remonte en deuxième place, à 0"269 de Norris.

13h10 : Les deux Mercedes se placent devant les Ferrari. Russell est deuxième à 0"130 de Norris, et Antonelli troisième à 0"165 du meilleur chrono.

13h12 : Alonso prend la sixième place.

13h13 : McLaren renforce le plancher de Piastri, tandis que Red Bull continue de travailler sur celui de Verstappen.

13h14 : Hülkenberg améliore et se place dixième.

13h15 : Norris améliore le meilleur temps de la séance et signe un rapide 1’04"324. Il repousse Russell à 0"694, tandis qu’Albon remonte sixième.

13h16 : Hadjar fait un tête-à-queue dans le dernier virage mais contrôle sa voiture et repart après un 360 degrés : "Eh bien, euh... désolé !" sourit-il à la radio.

13h17 : Bortoleto remonte en sixième place, entre les Ferrari.

13h18 : Lance Stroll remonte quatrième, juste devant Tsunoda, qui progresse en cinquième place.

13h19 : Piastri améliore et revient à 0"118 de Norris.

13h20 : A dix minutes de la fin de séance, Verstappen sort enfin en pneus tendres.

13h23 : Verstappen en termine et se place troisième à 0"210 de Norris.

13h26 : Leclerc remonte à 0"250 en quatrième place, et Hamilton se rapproche en cinquième position.

13h28 : Tsunoda a fait un tête-à-queue, tandis que Verstappen était proche de la trajectoire et a inquiété Gasly, qui a "failli percuter la Red Bull".

13h29 : Verstappen a également fait un tête-à-queue dans le dernier virage ! "Un petit 360" ironise le Néerlandais à la radio.

13h30 : C’est la fin de ces EL3 !

Norris termine donc en tête devant Piastri, mais la concurrence a affûté ses armes en fin de séance, avec Verstappen et les Ferrari à moins de trois dixièmes. Russell et Antonelli suivent à un peu plus d’une demi-seconde devant Stroll, Tsunoda et Bortoleto.

Les Williams sont toujours loin dans le classement, tout comme les Haas et les Alpine, tandis que Hadjar n’a pas roulé en softs et pointe dernier. Avec la 11e place de Lawson, la situation n’est pas inquiétante pour Racing Bulls.