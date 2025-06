Sixième, Lawson est soulagé d’enfin ’concrétiser’ ses performances

Liam Lawson a signé une impressionnante sixième place au Grand Prix d’Autriche ce dimanche, ce qui constitue son meilleur résultat en F1. Le pilote Racing Bulls ne cachait pas son enthousiasme après l’arrivée d’une course intense.

"C’est bien d’avoir un résultat, évidemment" a déclaré Lawson. "Nous sommes tous concentrés et nous passons beaucoup de temps à travailler et à nous mettre dans le bon état d’esprit, et évidemment, au fond de moi, je savais depuis le début de l’année que je n’avais pas vraiment de résultat important, alors c’est bien d’avoir ça."

"Mais en même temps, c’est un bon week-end - nous devons continuer à faire cela à l’avenir. Ce fut une année incroyablement difficile, avec beaucoup de potentiel. Je suis arrivé en F1 et même l’année dernière, j’ai participé à quelques courses, et la plupart d’entre elles se sont très bien déroulées."

"Parfois, vous pouvez avoir toute la confiance et la vitesse du monde, mais elles ne se concrétisent pas - et c’est ce que j’ai ressenti cette année. C’est pourquoi il est formidable d’obtenir enfin un résultat, mais nous devons continuer dans cette voie."

"Nous avons beaucoup travaillé sur la voiture, en particulier de notre côté du garage. Ils ont fait beaucoup d’efforts pour me mettre à l’aise. Nous avons fait quelques changements ce week-end et ils ont très, très bien fonctionné. Nous devons évidemment continuer à pousser."

Isack Hadjar a terminé 12e et regrette un premier relais quelque peu difficile en tendres, ainsi que des dégâts qui ont ruiné une stratégie qui aurait malgré tout pu payer, avec un dernier long relais en durs : "Le départ était mauvais, on a fait le premier arrêt pour passer en mediums et c’était le bon choix

"On n’avait pas de problèmes de pneus, on a eu des dégâts au plancher après quelques tours en gommes dures. On était dans le top 8 mais d’un tour à l’autre j’ai perdu des points d’appui, et c’était impossible de tourner. Mais sinon, on allait terminer dans les points."