Wolff : Antonelli n’a pas fait le ’kamikaze’ pour ses débuts en F1

Le directeur de Mercedes F1, Toto Wolff, a déclaré que le Grand Prix d’Arabie saoudite avait été la pire course de l’année pour Mercedes pour l’instant.

Mais l’Autrichien a toutefois pris le temps de féliciter Kimi Antonelli qui, même s’il n’a pas réalisé sa meilleure course à Djeddah, a réalisé un excellent début de saison.

"Nous voulions voir les cinq ou six premières épreuves, en comptant le Sprint de Chine, pour voir où il en est. Et je suis vraiment satisfait. La trajectoire est bonne."

"Il n’y a pas eu de mouvement kamikaze ou d’accident bête. Il a constamment appris au fil des week-ends. Il est intéressant de noter qu’il a toujours été très rapide en fin de week-end, et il semble maîtriser la voiture, déjà bien maîtriser les pneus, et il est à 100 % dans le coup."

"Il faut maintenant voir la suite. La saison européenne commence, d’abord Miami. Il ne connaît pas Miami, mais à partir de là, nous aurons une idée assez précise de ce qui lui convient le mieux. Il sait que bien faire remonter ses envies en termes de réglages va avoir un impact sur la performance et il aura déjà un bon bagage pour commencer à faire de plus en plus ses propres choix."

Quant à George Russell, qui s’est mis en contact avec Red Bull au cas où Max Verstappen rejoindrait Mercedes F1, Toto Wolff se veut rassurant pour le Britannique.

"Nous reprendrons les négociations avec George dès le début de la saison européenne. Le marché des transferts a l’air de s’agiter plus tôt que prévu et nous devons aussi nous protéger et préparer les scénarios."

"Nul doute que George est à un très haut niveau et répond à nos espoirs et à nos attentes. Il est inutile d’en demander plus. Il n’y a aucune raison de contester ou de douter de quoi que ce soit maintenant."