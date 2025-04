Marko devrait dire au revoir à la F1 et à Red Bull à la fin de la saison

2025 pourrait être la dernière saison du Dr Helmut Marko en tant que conseiller influent de Red Bull pour le sport automobile.

L’homme de 81 ans l’a d’ailleurs laissé entendre à plusieurs reprises récemment, désignant même, le week-end dernier en Arabie saoudite, le quadruple champion du monde Sebastian Vettel comme son successeur idéal.

Il y a moins d’un mois, il déclarait que le départ potentiel de Max Verstappen de Red Bull à la fin de l’année "pourrait être une bonne raison de se retirer".

Des rumeurs persistantes circulent également selon lesquelles la relation entre l’Autrichien et Christian Horner, directeur de l’équipe Red Bull, serait complètement rompue.

Le PDG de Red Bull, Oliver Mintzlaff, a ouvertement admis à Djeddah que Horner et Marko avaient leurs "hauts et leurs bas".

"C’est Helmut qui a embauché Christian en 2005. Ils ont une connexion profonde. Il est clair qu’avec toute la pression, les émotions et la passion, les sentiments peuvent parfois être exacerbés. Mais il faut ensuite s’asseoir et en discuter à huis clos. Et c’est ce que nous faisons."

Joan Villadelprat, ancien manager et ingénieur de F1 bien connu, pense cependant que Marko est vraiment sur le point de prendre sa retraite.

Citant des sources internes qualifiées de "sûres", Villadelprat a déclaré dans le podcast Duralavita que Marko quitterait Red Bull – et donc la F1 – à la fin de la saison.

Et il y a quelques jours, sur la chaine Servus TV de Red Bull, Marko a donné un autre indice et a admis qu’il pouvait imaginer une vie après la Formule 1.

"C’est la fin de mon contrat cette année. Ce sera un changement mais j’ai des centres d’intérêt très variés. Je ne pense pas tout le temps à la Formule 1. Quand j’y suis, c’est mon objectif. Mais la vie vous offre tellement d’autres choses."