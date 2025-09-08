Vowles : la 7e place d’Albon ’démontre que Williams F1 doit réussir ses qualifications’
L’équipe de Grove est bien plus à l’aise le dimanche que le samedi
Williams F1 a signé un résultat satisfaisant à Monza avec la septième place d’Alex Albon. L’équipe en profite pour creuser l’écart avec les équipes qui la suivent au championnat, et notamment Aston Martin qui la suit directement.
James Vowles, le directeur de Williams, se félicite de la performance d’Albon, pourtant qualifié en 14e position. Mais le Britannique rappelle que cela met en avant le manque de performance des FW47 en qualifications, par rapport à leur rythme de course.
"Un excellent résultat pour Alex avec cette septième place et de beaux points face à nos concurrents dans un championnat qui s’annonce très disputé" note Vowles. "Nous avions une voiture très rapide en course à Monza."
"Cela démontre que nous devons réussir nos qualifications. Nous n’arrivons pas à les maîtriser et, sur une grille aussi serrée, cela fait une énorme différence. Alex a réalisé une course sans faute avec les pneus durs."
Carlos Sainz a reçu la consigne de laisser passer Albon, mais sa course a finalement eu raison de ses espoirs de points : "Nous avons joué le jeu d’équipe avec Carlos, le laissant passer car il était plus rapide à un stade de la course et nous espérions que Carlos pourrait le suivre."
"Carlos n’a commis aucune erreur, il a roulé avec un excellent rythme en course, mais l’accident avec Bearman lui a coûté une place dans les points. Carlos est frustré, mais dans des moments comme ceux-ci, nous nous ressaisissons et nous progressons collectivement. Nous reviendrons en force à Bakou."
