Williams ressort son passé, Horner publie son livre : deux dates qui font polémique

Le Grand Prix d’Espagne à Madrid est marqué par deux controverses liées au choix de dates et de références historiques, concernant cette fois Williams et Christian Horner. L’écurie britannique a été critiquée pour avoir choisi une livrée rétro rendant hommage à son titre constructeurs de 1981, alors que les premiers essais se déroulaient le 11 septembre, tandis que l’ancien patron de Red Bull se retrouve au centre de nouvelles tensions autour de la date de publication de son autobiographie.

Williams a dévoilé pour le rendez-vous madrilène une monoplace à dominante blanche inspirée de celle engagée lors de son sacre au championnat du monde des constructeurs en 1981. Une référence historique qui trouve un écho particulier puisque Williams avait notamment disputé cette saison-là une course à Jarama, près de Madrid.

Mais le contexte entourant le partenariat commercial de l’époque a rapidement rendu cet hommage beaucoup plus sensible. Une entreprise appartenant à la famille Ben Laden avait en effet sponsorisé Williams à cette période, et l’une des versions des monoplaces de l’écurie arborait même le nom "Bin Laden".

Cette référence historique intervient par ailleurs dans un contexte particulièrement délicat puisque les essais libres du Grand Prix de Madrid ont débuté le 11 septembre, soit exactement 25 ans après les attentats terroristes perpétrés aux États-Unis en 2001.

Le choix de Williams a ainsi suscité des interrogations, notamment de la part de Will Buxton. Le commentateur spécialisé dans la Formule 1 a expliqué apprécier le principe des livrées historiques, tout en estimant que le moment choisi pouvait poser problème.

"J’adore les livrées rétro," a déclaré Buxton. "Cependant, je ne suis pas certain que le moment soit bien choisi. C’est un moment très délicat dans l’histoire du monde et un événement d’une importance considérable."

Le commentateur estime ainsi que, quelles que soient les intentions de Williams, le contexte devait être pris en considération.

"Je ne suis pas convaincu qu’il soit approprié d’utiliser cette livrée, aussi bonnes, aussi belles et aussi magiques que puissent être les intentions derrière cette livrée historique."

Une première controverse qui concerne donc directement le choix esthétique de Williams, mais une deuxième affaire touche désormais Christian Horner et son ancienne écurie Red Bull.

Selon le quotidien allemand Bild, l’ancien directeur de Red Bull aurait provoqué une nouvelle irritation au sein de l’équipe autrichienne en raison de la date retenue pour la publication de son autobiographie, Drive. Le livre doit paraître le 22 octobre, une date qui correspond à l’anniversaire de la mort de Dietrich Mateschitz, fondateur de Red Bull, décédé en 2022.

L’entourage de Horner aurait toutefois "catégoriquement démenti" que cette date ait été choisie volontairement et aurait assuré que l’ancien patron de Red Bull n’avait aucune influence sur cette décision. Pour lui, c’est l’éditeur Bantam qui aurait sélectionné la date de publication.

Une explication qui, toujours selon le quotidien allemand, ne convainc cependant pas Red Bull. L’équipe estime que Horner aurait malgré tout pu intervenir dans le choix de cette date.

"Ils sont convaincus que Horner aurait très bien pu exercer une influence," rapporte ainsi le journal.

"Le comportement du Britannique est considéré comme irrespectueux."

La publication de l’autobiographie pourrait par ailleurs raviver les tensions entourant le départ de Horner de Red Bull. Son récit de son éviction en 2025 occupera une place importante dans le livre, ce qui pourrait remettre sur le devant de la scène les circonstances particulièrement mouvementées de son départ.