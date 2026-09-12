Hamilton pris pour cible par plusieurs pilotes à Madrid

Lewis Hamilton s’est retrouvé au centre des critiques de plusieurs de ses rivaux après avoir été accusé d’avoir roulé à plusieurs reprises à faible vitesse sur la trajectoire lors des essais libres du vendredi sur le nouveau circuit de Madrid. Dans un tracé déjà considéré comme particulièrement exigeant et risqué, le comportement du pilote Ferrari a provoqué plusieurs réactions, alors que la journée de Formule 1 s’est finalement révélée bien plus calme que les nombreuses difficultés observées en Formule 2 et en Formule 3.

Yuki Tsunoda n’a notamment pas caché son agacement à un moment de la journée. Le pilote japonais a adressé un pouce levé de manière sarcastique depuis son cockpit à Hamilton après avoir été gêné par la Ferrari.

Carlos Sainz s’est montré encore plus direct en reprochant au septuple champion du monde de n’avoir fait "aucun effort" pour éviter de gêner les autres concurrents. Nico Hülkenberg a lui aussi réagi à l’un des incidents, le qualifiant de "vicieux".

Ralf Schumacher a également ciblé Hamilton après les essais sur Sky Deutschland. L’ancien pilote allemand a expliqué ce qui l’avait particulièrement marqué au cours de cette première journée à Madrid.

"Ce qui m’a frappé, c’est l’homme en rouge qui semblait gêner tout le monde, parce qu’il roulait souvent au milieu de la piste : Lewis Hamilton," a déclaré Schumacher.

L’ancien pilote de Formule 1 s’est ensuite interrogé sur cette tendance qu’il estime récurrente chez Hamilton, tout en jugeant sévèrement son comportement.

"Je ne sais pas pourquoi il fait ça si souvent. C’était déjà visible en 2015 ! Rouler lentement est en fait antisportif vis-à-vis des autres pilotes."

Cette polémique autour de Hamilton intervient toutefois dans une journée où la Formule 1 a offert beaucoup moins de chaos que ce que les caractéristiques du Madring pouvaient laisser craindre. Après les nombreux incidents survenus en Formule 2 et en Formule 3, dont un accident spectaculaire ayant provoqué un incendie, le peloton de F1 s’est montré relativement prudent.

Le seul incident majeur à signaler côté F1 a été l’accident d’Arvid Lindblad (photo ci-dessous), preuve que les pilotes ont largement évité de prendre des risques inconsidérés pour leur première découverte du circuit en conditions réelles.

Pour Mike Krack, cette retenue n’était d’ailleurs pas le fruit du hasard. Le directeur d’Aston Martin a expliqué que les équipes avaient clairement demandé à leurs pilotes de ne pas chercher immédiatement les limites.

"Il était clair que tout le monde avait demandé à ses pilotes d’être prudents, de préserver les pièces et de préserver la voiture, tout en bouclant les tours," a-t-il expliqué.

George Russell partage cette analyse et estime que le véritable niveau de risque du Madring pourrait apparaître lorsque les pilotes commenceront à pousser davantage, notamment lors des qualifications.

"C’est sans aucun doute un circuit à haut risque et je pense que tous les pilotes ont probablement été un peu plus prudents," a déclaré le pilote Mercedes.

Le Britannique invite donc à attendre ce samedi avant de tirer des conclusions sur le comportement du peloton face aux murs et aux nombreux virages aveugles du nouveau tracé.

"Attendez simplement de voir ce que nous allons avoir en qualifications !"

Russell s’est néanmoins montré particulièrement impressionné par le caractère du circuit madrilène, au point de livrer une réaction spontanée particulièrement évocatrice.

"Bon sang ! Ce circuit est complètement dingue," a-t-il lancé.

Le pilote Mercedes estime même que le Madring offre "moins de marge" d’erreur que le plus célèbre des circuits urbains du calendrier.

"Je dirais que ce circuit offre moins de marge que Monaco. Tout simplement à cause de la vitesse."

"À Monaco, les murs sont plus proches, mais comme on roule moins vite, lorsqu’on commet une erreur, on ne se retrouve pas aussi rapidement contre le mur."

Une comparaison qui illustre les craintes exprimées depuis plusieurs jours par les pilotes autour du Madring, notamment en raison de la vitesse de certaines portions, des murs proches et des nombreuses zones où la visibilité est limitée.

Max Verstappen s’est montré nettement moins enthousiaste au sujet du nouveau circuit. Le champion du monde n’a jamais caché sa préférence pour les circuits permanents et ne semble pas prêt à changer d’avis à Madrid.

"Je ne suis pas fan des circuits urbains, et ça ne changera jamais," a-t-il déclaré.

"Je préférerai toujours un circuit comme Spa. Mais ils ont bien organisé tout cela ici et ils ont fait du très bon travail avec cette piste, c’est vrai."